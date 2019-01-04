Три человека стали жертвами ДТП в Ростовской области

Ребенок погиб, двое взрослых госпитализированы с травмами после столкновения двух легковых автомобилей в Ростовской области, сообщила полиция.

Авария произошла сегодня около 15.00 мск на 42-м километре автодороги Ростов-Ставрополь.

По предварительной версии, водитель "Нива" выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda, приводит 3 декабря сообщение Главного управления МВД по Ростовской области ТАСС.

В больницу после аварии с травмами были доставлены оба водителя и четырехлетний ребенок, находившийся в одной из машин в автомобильном кресле, пишет со ссылкой на ГИБДД по Ростовской области "Ростов-на-Дону онлайн". Врачам не удалось спасти девочку, говорится в сообщении ведомства.

На сайтах Главного управления МВД по Ростовской области и ГИБДД по Ростовской области нет информации о ДТП на 00.40 мск 4 декабря.

"Кавказский узел" писал, что 30 декабря 2018 года один человек погиб, четверо, в том числе ребенок, были госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ростовской области.