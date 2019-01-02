Глава UFC анонсировал новый бой Макгрегора и Нурмагомедова

02 января 2019, 13:26

Повторная схватка ирландца Конора Макгрегора и дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова пройдет в 2019 году, заявил 1 января президент UFC Дэйна Уайт.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов одолел ирландца Конора Макгрегора и сохранил пояс чемпиона в легком весе. После поединка между Нурмагомедовым и членами команды соперника произошла драка. Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать обоих бойцов до 10 декабря 2018 года.

Нурмагомедов пригрозил UFC расторгнуть контракт в случае увольнения его секунданта, чеченца Зубайры Тухугова, который также принял участие в драке, ударив Макгрегора. UFC не пожелает сейчас расстаться с таким бойцами как Нурмагомедов и Тухугов, считает отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. От реванша с Макгрегором Нурмагомедов отказался.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил изданию TMZ, что реванш Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова должен состояться уже в этом году. "Пока все идет нормально, бой должен состояться", - процитировал 1 января Уайта "Спорт-экспресс".

Дэйна Уайт уточнил, что во многом судьба реванша зависит от результатов рассмотрения Атлетической комиссией штата Невада дела о драке на турнире, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии".

Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram не прокомментировал, по состоянию на 13.26 мск, заявление главы UFC.

Напомним, что 1 ноября 2018 года Дэйна Уайт выразил надежду, что Нурмагомедова отстранят не более, чем на шесть месяцев.

Хабиб Нурмагомедов после боя с Макгрегором получил высшую награду Дагестана и предложение стать помощником главы республики Владимира Васильева, говорится в материале "Кавказского узла" "Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность".

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.