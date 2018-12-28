Суд оправдал главу села Прималкинское в Кабардино-Балкарии

28 декабря 2018, 17:47

Прохладненский райсуд сегодня вынес оправдательный приговор главе администрации селения Прималкинское Вадиму Самбурскому по делу о злоупотреблении полномочиями, предоставив ему право на реабилитацию, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", глава села Прималкинское был заподозрен в злоупотреблении полномочиями в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела в отношении него стало возвращение задатка в размере 698 940 рублей участнику аукциона, отказавшемуся от заключенного договора аренды. В октябре 2017 года уголовное дело главы Прималкинского было передано в суд. На заседании суда 25 декабря Вадим Самбурский отказался признать вину и попросил суд оправдать его.

Главе администрации Прималкинского было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, по результатам торгов победителем аукциона был признан житель города Прохладный, который внес задаток на участие в аукционе в размере 698 940 рублей. Глава села Прималкинское и победитель аукциона подписали договор аренды участков сроком на семь лет. В тот же день от победителя аукциона поступило письменное заявление с просьбой расторгнуть договор аренды без указания причин. Впоследствии ему был возвращен задаток, чем местному бюджету причинен ущерб, отметил следком.

Согласно решению суда, в действиях подсудимого нет состава преступления, заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Людмила Кульбаева.

Решение суд - законное, обоснованное и справедливое, заявил в свою очередь глава администрации селения Прималкинское Вадим Самбурский.

"Я ничего не нарушил. Я действовал, исходя из ситуации, максимально правильно", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями стороны обвинения "Кавказский узел" пока не располагает. При этом Самбурский выразил опасение, что прокуратура обжалует приговор.



