Защита обжаловала арест Киркитадзе в Гурджаани

22 декабря 2018, 14:20

Адвокаты активиста "Единого национального движения" Давида Киркитадзе, подозреваемого в нападении на полицейского, подали апелляционную жалобу на решение о его аресте. Преследование Киркитадзе свидетельствует о планах властей оказывать давление на оппозицию, считают в альянсе "Сила в единстве".

Как сообщал "Кавказский узел", член партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе арестован до 14 февраля. 20 декабря оппозиционеры провели акцию протеста у здания суда, который оставил Киркитадзе под стражей.

16 декабря у села Велисцихе в Гурджаанском районе Грузии произошло столкновение между полицией и активистами, которые ехали на акцию в Телави, чтобы выразить протест против инаугурации Саломе Зурабишвили. В результате семь силовиков попали в больницу. После этого были задержаны четыре человека - Давид Киркитадзе и другой оппозиционер, подозреваемые в нападении на полицейского, а также двое подозреваемых в избиении члена "Единого национального движения".

Арест Киркитадзе необоснован, заявили адвокаты

Сторона защиты обратилась в апелляционный суд, потребовав аннулировать решение об аресте Давида Киркитадзе. "Это решение основывается на двойных стандартах - по тому же самому факту и этой же статье суд выпустил под залог другого обвиняемого", - сказал один из адвокатов Киркитадзе Александр Мгеладзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" 22 декабря.

Принимая решение об аресте Киркитадзе до 14 февраля, судья даже не удалялся в совещательную комнату, отметил другой адвокат оппозиционера, Георгий Кондахашвили. По его словам, Киркитадзе не может оказывать давление на свидетелей, так как они полицейские и есть видеозаписи инцидента.

На одной из записей видно, как Киркитадзе, сидя на багажнике автомобиля, ругается с полицейскими, окружившими автомобиль, а на другой активист, подойдя к открытому окну автобуса, полного полицейских, что-то бросает в окно и наносит удары, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир телекомпании.

Полиция за интересовалась Киркитадзе, ознакомившись с видеозаписями инцидента, отметила ранее заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили. Сам Киркитадзе считает, что видео доказывает его невиновность. "На видео ясно показано, как полиция ограничила нам передвижение. У нас была попытка перетащить транспортное средство, чтобы освободить дорогу и продолжить свой путь. Там видно, что полицейские физически нас оскорбляют. Видно, кто начал драку, провокации", - сказал он.

На оппозицию оказывается давление, считает "Сила в единстве"

Киркитадзе - один из лидеров "Единого национального движения", член политсовета и секретарь по вопросам регионов, отметили в оппозиционном альянсе "Сила в единстве", в состав которого входит ЕНД. "В первую очередь, Киркитадзе задержали потому что на двух турах президентских выборов, в Рустави, откуда он родом, были выиграны выборы. Он - один из самых деятельных лидеров оппозиции и наиболее активно защищал права людей, участвующих в мирной демонстрации", - сказал один из оппозиционных лидеров Григол Вашадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Цель властей - задержать лиц, которые претендуют на победу на выборах в разных регионах страны, полагает один из лидеров "Силы в единстве" Георгий Вашадзе. "Мы считаем, что власти готовятся к задержанию и других лидеров оппозиции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Давид Киркитадзе родом из Рустави, но уже много лет живет в Тбилиси. У него три высших образования, в том числе диплом Аризонского государственного университета (США). В 2004-2006 годах Киркитадзе был исполнительным секретарем ЕНД, а в 2006-2008 годах - генсеком партии. В 2004-2008 годах он являлся депутатом парламента, в 2008-2013 годах - губернатором региона Квемо Картли. После этого стал курировать в партии направление по работе с регионами, говорится на сайте ЕНД.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили и уступившего ей на выборах оппозиционера Григола Вашадзе.