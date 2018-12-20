Киркитадзе оставлен под стражей вопреки протесту ЕНД

20 декабря 2018, 13:23

Суд отказался сегодня освободить под поручительство парламентариев члена "Единого национального движения" Давида Киркитадзе, подозреваемого в нападении на силовика. Сторонники оппозиционера продолжили акцию протеста около здания суда.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Гурджаанский районный суд рассматривает дело члена партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе, подозреваемого в нападении на полицейского, нанесении ему побоев и повреждении имущества. Около здания суда сторонники оппозиции начали акцию протеста, требуя освободить Киркитадзе. В зал разрешили пройти только 30 представителям оппозиции, журналистов на заседание не пустили.

16 декабря после столкновений активистов с полицией в Гурджаанском районе были задержаны четыре оппозиционера, в том числе Давид Киркитадзе. Он объявил голодовку, а около 100 активистов ЕНД собрались 19 декабря на протестную акцию, заявив, что суд затягивает процесс над активистом.

Суд оставил Давида Киркитадзе под стражей до 14 февраля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Киркитадзе Георгий Кондахашвили.

Получив решение суда, защита опротестует его в апелляционной инстанции, на обжалование отводятся сутки, пояснил он.

Киркитадзе оставлен в заключении, несмотря на заявление 27 депутатов парламента, готовых взять его на поруки, подчеркнул адвокат.

Акция оппозиции перед зданием суда продолжается, передал в 11.39 мск корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что после столкновений полиции с активистами, которые 16 декабря ехали в Телави на акцию протеста во время инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили, семь силовиков попали в больницу. Неправительственные организации призвали прокуратуру расследовать обстоятельства инцидента.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также можно прочитать биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.