Акция протеста оппозиции перед зданием Гурджаанского районного суда. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

20 декабря 2018, 10:53

Грузинский суд отказался пустить прессу на процесс Киркитадзе

Процесс по делу активиста оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе начался сегодня на фоне протеста оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", после столкновений активистов с полицией в Гурджаанском районе 16 декабря были задержаны четыре оппозиционера, в том числе член партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе. Киркитадзе объявил голодовку, а около ста активистов ЕНД собрались 19 декабря на протестную акцию, заявив, что суд затягивает процесс над активистом.

16 декабря при столкновениях полиции с активистами, направлявшимися в Телави на акцию протеста во время инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили, 

семеро сотрудников правоохранительных органов попали в больницу. Неправительственные организации призвали прокуратуру расследовать обстоятельства инцидента.

Давид Киркитадзе подозревается в нападении на полицейского, нанесении ему побоев и повреждении имущества. Во дворе Гурджаанского районного суда, рассматривающего дело оппозиционера, мобилизованы примерно 30 сотрудников полиции. Ворота во двор суда заперты, перед ними проходит акция сторонников оппозиции, требующих освобождения Киркитадзе из зала суда. В зал разрешили пройти только 30 представителям оппозиции. На процесс не пропустили ни одного журналиста, объяснив это тем, что в зале нет свободных мест. При этом поставлены дополнительные стулья, оставшиеся свободными, передала корреспондент "Кавказского узла" в 10.02 мск.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.

Примечание:

"Оппозиция Грузии перешла на чрезвычайный режим работы из-за нападений на сторонников", "Активисты провели предупредительную акцию у ЦИК Грузии", "ЦИК Грузии упрекнул оппозицию в неточном подсчете числа избирателей".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 декабря 2018, 12:09

  • Гасангусейнов вышел на пикет в Махачкале

    Сегодня отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов начал акцию протеста в Махачкале с требованием расследовать убийство его сыновей и разрешить провести митинг, сообщили пользователи соцсетей.

20 декабря 2018, 11:54

20 декабря 2018, 10:53

20 декабря 2018, 10:08

  • 1 Суд отменил штраф Муцольгову за участие в митинге

    Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу на штраф правозащитнику Магомеду Муцольгову за участие в октябрьском митинге против передела чечено-ингушской границы. О решении суда стало известно 19 декабря.

20 декабря 2018, 09:48

Темы дня

События дня

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Аналитика

Все статьи

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы