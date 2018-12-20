Грузинский суд отказался пустить прессу на процесс Киркитадзе

20 декабря 2018, 10:53

Процесс по делу активиста оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе начался сегодня на фоне протеста оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", после столкновений активистов с полицией в Гурджаанском районе 16 декабря были задержаны четыре оппозиционера, в том числе член партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе. Киркитадзе объявил голодовку, а около ста активистов ЕНД собрались 19 декабря на протестную акцию, заявив, что суд затягивает процесс над активистом.

16 декабря при столкновениях полиции с активистами, направлявшимися в Телави на акцию протеста во время инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили, семеро сотрудников правоохранительных органов попали в больницу. Неправительственные организации призвали прокуратуру расследовать обстоятельства инцидента.

Давид Киркитадзе подозревается в нападении на полицейского, нанесении ему побоев и повреждении имущества. Во дворе Гурджаанского районного суда, рассматривающего дело оппозиционера, мобилизованы примерно 30 сотрудников полиции. Ворота во двор суда заперты, перед ними проходит акция сторонников оппозиции, требующих освобождения Киркитадзе из зала суда. В зал разрешили пройти только 30 представителям оппозиции. На процесс не пропустили ни одного журналиста, объяснив это тем, что в зале нет свободных мест. При этом поставлены дополнительные стулья, оставшиеся свободными, передала корреспондент "Кавказского узла" в 10.02 мск.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.