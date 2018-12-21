Двое подозреваемых в избиении члена ЕНД оставлены под арестом

21 декабря 2018, 14:54

Гурджаанский райсуд отказался отпустить под залог Гочу Майсурадзе и Мамуку Усинашвили, подозреваемых в нападении на оппозиционера у села Велисцихе.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 декабря у села Велисцихе в Гурджаанском районе Грузии произошло столкновение между полицией и активистами, которые ехали на акцию в Телави, чтобы выразить протест против инаугурации Саломе Зурабишвили. В результате семь силовиков попали в больницу. После этого были задержаны четыре человека, в том числе член "Единого национального движения" Давид Киркитадзе, заподозренный в нападении на силовика. Киркитадзе арестован до 14 февраля.

Один из четырех задержанных, по данным полиции, вместе с Киркитадзе участвовал в нападении на силовика, который сидел в автобусе. Еще два человека подозреваются в избиении дубинками сторонника оппозиции, жителя села Велисцихе Шоты Далакишвили. У пострадавшего сломана челюсть, он был госпитализирован, сообщили 19 декабря "Новости-Грузия".

Сегодня Гурджаанский районный суд отказался отпустить под залог Гочу Майсурадзе и Мамуку Усинашвили, задержанных по подозрению в избиении активиста "Единого национального движения" Далакишвили. Начало судебного процесса над ними назначено на 4 февраля 2019 года, информировал "ИнтерпрессНьюс".

Защита заявила, что опротестует сегодняшнее решение суда. И Майсурадзе, и Усинашвили грозит до пяти лет заключения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передала "Грузия Online".

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили и уступившего ей на выборах оппозиционера Григола Вашадзе.