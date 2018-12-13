Отменен арест главы расследования ереванских беспорядков

13 декабря 2018, 23:50

Апелляционный суд отметил постановление об аресте Ваагна Арутюняна, сообщил сегодня адвокат бывшего руководителя Следственной группы по делу о событиях марта 2008 года в Ереване.

Как сообщал "Кавказский узел", Арутюнян и эксперт по баллистике были объявлены в розыск по обвинению в подлоге доказательств в уголовном деле о беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года. Сам Ваагн Арутюнян, заочно арестованный судом, заявил о необоснованности преследования.

В сентябре 2014 года Ваагн Арутюнян был назначен замглавы Следственного комитета Армении и начальником Главного управления по расследованию особо важных дел. В июле 2018 года премьер Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о его отставке.

Апелляционная инстанция отменила решение о заочном аресте Ваагна Арутюняна, сообщил адвокат Мигран Погосян корреспонденту "Кавказского узла". Погосян отметил, что озвучит детали после того, как получит постановление суда.

"Решение принято 12 декабря. Ваагн Арутюнян свободен", - цитирует защитника Aysor.am.

Отметим, что в начале декабря Арутюнян подал иск против главы Специальной следственной службы Армении Сасуна Хачатряна, потребовав опровергнуть обвинения, прозвучавшие в его адрес. Хачатрян обвинил Ваагна Арутюняна в подлоге доказательств с целью скрыть обстоятельства использования армии и незаконного применения военными оружия во время событий в марте 2008 года.

1 и 2 марта 2008 года после разгона митинга оппозиции, не согласной с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, в Ереване произошли беспорядки. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения. Подробности событий 2008 года изложены в справке "Бунт в Армении".

Ранее Ваагн Арутюнян сказал, что следствию известно его местонахождение. "Мой адвокат дал пояснения, что я нахожусь на лечении в Москве и не могу явиться на допрос. В то же время адвокат сообщил, что при необходимости может предоставить сведения касательно моего места пребывания и контакты, а если следствие это интересует, и информацию о лечении и дальнейших планах. Однако следственный орган не откликнулся", - заявил бывший глава следственной группы.