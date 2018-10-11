Родители братьев Гасангусейновых. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

11 октября 2018, 21:15

Гасангусейновы узнали имя следователя по делу об убийстве их сыновей

Намеченная на сегодня встреча отца убитых братьев Гасангусейновых и главы Следственного управления СКР по Дагестану не состоялась. При этом Муртазали Гасангусейнов получил письмо, в котором указано, что дело об убийстве его сыновей передано следователю по особо важным делам при председателе СКР Льву Гуре.

Как писал "Кавказский узел",  отец и мать убитых братьев Гасангусейновых неделю с 24 сентября добивались встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым, проводя пикеты в Махачкале. 1 октября их принял руководитель Следственного управления СКР по Дагестану Сергей Дубровин, который пообещал передать в центральный аппарат СКР дело об убийстве пастухов. 2 октября стало известно, что дело об убийстве братьев Гасангусейновых передано в Москву.

23 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах. Силовики объявили убитых братьев боевиками, заявив, что юноши открыли по ним огонь из автоматов. Односельчане убитых утверждают, что те были чабанами и не имели отношения к боевикам, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане", подготовленной "Кавказским узлом".

Глава Следственного управления СКР по Дагестану Гасангусейновых сегодня не принял. "Нам не удалось попасть на приём к Сергею Дубровину. Нас пропустили в общий отдел, но не в приёмную Дубровина. Сотрудники управления согласовывали нашу встречу с кем-то, а потом сказали, что он не примет нас. Причину нам не объяснили", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Муртазали Гасангусейнов. 

Представитель инициативной группы по расследованию убийства пастухов, официальный представитель семьи Гасангусейновых пояснил, что Дубровин 1 октября сам их приглашал на приём. 

"После стихийного митинга на центральной площади Махачкалы Сергей Дубровин нас принял. Он же сам и назначил нам повторную встречу. То есть это не мы просили у него повторную встречу. О цели повторной встречи он не говорил. Муртазали специально приехал, чтобы пойти на встречу", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Джамбулат Гасанов. 

Он предположил, что Дубровин назначал им встречу, чтобы отдать постановление о передаче дела Гасангусейновых в Главное управление СКР. Постановление им так и не было передано, но они получили официальное подтверждение передачи дела в центральный аппарат Следкома, факт передачи указан в ответе на жалобу Муртазали Гасангусейнова, отметил Джамбулат Гасанов.

"Во время личной встречи с Дубровиным Муртазали передавал ему жалобу с указанием претензий к действиям следователей и с ходатайством о передаче дела за пределы Дагестана. Сегодня мы получили ответ на эту жалобу. В нем официально указано, что дело об убийстве Гасангусейновых передано в центральный аппарат СКР. Делом будет заниматься следователь по особо важным делам при председателе СКР Лев Гура", - сообщил Джамбулат Гасанов. 

В ноябре 2017 года дело о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков закрыли, возбудив дело об убийстве пастухов. В материалах нового дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица".

Отметим, что старший следователь по особо важным делам Лев Гура ведет дело бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Гура - один из наиболее опытных специалистов ведомства, писал в феврале текущего года "Коммерсант".

Примечание:

"Юрист рассказал о новых уликах по делу об убийстве братьев Гасангусейновых", "Муртазали Гасангусейнова с извинениями отпустили из полиции", "Родители Гасангусейновых приостановили акции протеста".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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