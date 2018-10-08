Юрист рассказал о новых уликах по делу об убийстве братьев Гасангусейновых

08 октября 2018, 01:25

На прошедшей в Москве пресс-конференции, посвященной убийству в Дагестане братьев Гасангусейновых, юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев рассказал о новых уликах, "которых нет у официального следствия".

Как писал "Кавказский узел", 23 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах. Силовики объявили убитых братьев боевиками "шамильской" группы, сообщив, что молодые люди стреляли по ним из автоматов Калашникова. Односельчане Гасангусейновых потребовали наказать виновных в их убийстве, заявив, что парни были чабанами и не имели отношения к боевикам, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане" на "Кавказском узле".

Отец и мать братьев Гасангусейновых с 24 сентября проводили пикеты в Махачкале. 1 октября на площадь вышли более 300 человек, чтобы их поддержать. Протестующим удалось добиться передачи дела об убийстве братьев в Москву. По словам представителя родителей Гасангусейновых Джамбулата Гасанова, власти отказываются согласовать митинги под рабочим лозунгом "Мы против полицейского произвола"

7 октября в Мраморном зале Центрального дома журналиста в Москве прошла пресс-конференция, посвященная делу об убийстве братьев Наби и Гасангусейна Гасангусейновых, передает с пресс-конференции корреспондент "Кавказского узла".

Представитель инициативной группы по расследованию убийства Джамбулат Гасанов напомнил хронологию убийства, а также и про двухлетнее "топтание следствия на месте".

По его словам, в убийстве был заинтересован руководитель подразделения силовиков (спикер назвал его фамилию). За несколько недель до убийства братьев в селе Ассаб боевиками был убит судья Убайдула Магомедов. И высокопоставленному силовику было приказано найти убийц, причем он еще до убийства братьев Гасангусейновых пытался предложить одного человека на роль убийцы.

16 марта на пресс-конференции в Махачкале Муртазали Гасангусейнов и Джамбулат Гасанов высказали предположение, что высокопоставленный силовик из Шамильского района получил приказ "в сжатые сроки раскрыть убийство судьи Убайдулы Магомедова" и стремился скорее отчитаться о ликвидации убивших его боевиков, в связи с чем и были убиты братья-пастухи.

Дело, впрочем, развалилось, после чего произошло убийство братьев.

«А когда началось наше расследование, он прямо пригрозил одному из членов инициативной группы тем, что у него в селе «могут найти двадцать автоматов», - рассказал Гасанов.

Он подчеркнул, что расследование дела сдвинулось с мертвой точки. В разговоре с корреспондентом «Кавказского узла» он даже сравнил это с мельничным колесом, совершившим поворот после ста лет бездействия. При этом, по его словам, помогла случайность.

«Мы уже много дней подряд проводим пикет в Махачкале с просьбой о встрече с (главой Дагестана Владимиром) Васильевым. Но у нас накопились некоторые дела, и 28 сентября я сказал, что в понедельник пикета не будет. Видимо кто-то что-то не понял или перепутал, поскольку наше видео появилось в Интернете с подписью «1 октября будет митинг». В результате меня вызвали в (правоохранительные органы) и требовали, чтобы я написал, что нам поддержка не нужна. Но я, конечно, так сделать не мог, и написал просьбу, чтобы все вели себя спокойно», - рассказал он.

Митинг, прошедший 1 октября, привлек внимание руководства МВД Дагестана, и к его участникам вышел сам министр.

«После этого нас пригласили на встречу с (руководителем дагестанского Следственного управления СКР) Сергеем Дубровиным, где нам было сказано, что Васильев дозвонился до главы Следственного комитета России Бастрыкина и дело будет передано в центральный аппарат Следственного комитета» - сказал Гасанов.

Есть уже два решения судов в пользу потерпевших

О расследовании дела рассказал сотрудничающий с правозащитным центром «Мемориал» адвокат Мурад Магомедов. По его словам, в настоящее время есть уже два решения судов в пользу потерпевших, родителей Гасангусейновых, но эти решения так и не заставили следствие двигаться дальше.

Зато, по мнению Магомедова, именно активность «Мемориала» в расследовании дела Гасангусейновых вызвала нешуточное давление на организацию, включая избиение ее главы Сиражудина Дациева.

Глава дагестанского представительства ПЦ "Мемориал" Сиражудин Дациев был избит 28 марта около своего дома и госпитализирован. Как стало известно в мае, следствие по делу о нападении на Дациева ведется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". По мнению председателя совета ПЦ "Мемориал", избиение Дациева и поджог офиса организации в Ингушетии нужно объединить.

Отец погибших братьев Муртазали Гасангусейнов подчеркнул, что борется за то, чтобы другие родители не перенесли того, что перенес он и его супруга. Хотя пресс-конференция вызвала умеренный интерес СМИ (помимо корреспондента «Кавказского узла» на ней присутствовали представители телеканала Life, корреспонденты РИА «Россия сегодня» и дагестанского издания «Черновик») Муртазали Гасангусейнов отметил, что надеется на то, что в Москве не будут так покрывать убийц его сыновей, как в Дагестане.

Получены улики, которых нет у официального следствия

Юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, в который Муртазали Гасангусейнов обратился в июле 2018 года, рассказал на пресс-конференции о проделанной за несколько месяцев работе.

«Мы провели ряд мероприятий по сбору доказательств и получили улики, которых нет у официального следствия. Мы не собираемся о них говорить, пока их не приобщат к материалам уголовного дела», - подчеркнул он.

Что касается официального расследования, то на сегодняшний момент, по словам Янгулбаева, существует четыре уголовных дела: дело о нападении на сотрудников полиции, в котором братья Гасангусейновы значились обвиняемыми (было начато на основании сфальсифицированной оперативной информации, предоставленной высокопоставленным силовиком, на данный момент прекращено), дело о нападении «неустановленных лиц» на братьев Гасангусейновых, дело о служебном подлоге в отношении упомянутого высокопоставленного силовика и дело о пропаже телефона старшего из братьев Наби Гасангусейнова.

«При этом в первом деле не были упомянуты лица, на которых было совершено нападение. В связи с этим абсолютно непонятно, что же было написано в 23 томах этого дела?» - отметил Янгулбаев.

Он также подчеркнул, что заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета России Олег Потанин обещал адвокатам семьи Гасангусейновых предоставить для ознакомления материалы прекращенного дела по статье 317 УК РФ.

Абубакар Янгулбаев коснулся и темы передачи дела Гасангусейновых в центральный аппарат СКР, заметив, что пока к ним не поступало официального заявления по этому поводу, но он надеется, что оно будет вручено на планируемой на 11 октября встрече с главой СУ СКР по Дагестану Сергеем Дубровским.

«Я считаю нужным передать дело в другой регион, поскольку местные следственные органы утратили доверие». - подчеркнул он.

Иск по делу братьев Гасангусейновых в ЕСПЧ был коммуницирован очень быстро

Юрист Правозащитного центра «Мемориал» Дарья Бахарева рассказала о судьбе иска в ЕСПЧ, который был подан в ноябре 2017 года с жалобой на нарушение статей 2 (право на жизнь), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«В июне 2018 года, то есть через семь месяцев, иск был коммуницирован, что по меркам ЕСПЧ очень быстро. Государство должно представить свои ответы на запросы ЕСПЧ..., я надеюсь, мы увидим их на следующей неделе. У нас будет время для представления своих аргументов до 4 ноября», - отметила она.

О том, что Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу отца братьев Гасангусейновых, стало известно 19 июня. Суд попросил правительство России предоставить копии всех материалов предварительного расследования обстоятельства гибели братьев, а также составить список всех мер в хронологическом порядке до 4 октября текущего года.

Пресс-конференция завершилась обращением Муртазали Гасангусейнова к президенту России Владимиру Путину с просьбой «взять дело под личный контроль, найти убийц детей и покарать по всей строгости закона».