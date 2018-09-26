Родители Гасангусейновых приостановили акции протеста

26 сентября 2018, 17:01

Муртазали и Патимат Гасангусейновы решили на несколько дней прекратить пикеты из-за того, что глава Дагестана, встречи с которым они добиваются, находится в отъезде. "Кавказский узел" писал, что 24 сентября отец и мать убитых братьев Гасангусейновых провели пятичасовой пикет в Махачкале, а на следующий день восемь часов пикетировали у Дома правительства Дагестана, но так и не добились встречи с главой республики Владимиром Васильевым. Муртазали Гасангусейнов объявил акцию протеста бессрочной. 17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейн Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах убили 23 августа 2016 года. Силовики заявили, что они входили в "шамильскую" группировку боевиков и открыли по ним огонь из автоматов. Односельчане Гасангусейновых потребовали наказать виновных в их убийстве, заявив, что юноши были пастухами и не имели отношения к вооруженному подполью, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане" на "Кавказском узле".

Сегодня подтвердилась информация о том, что Васильев находится с визитом в Азербайджане, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Муртазали Гасангусейнов. "По нашим данным, он приедет не раньше, чем через два-три дня. Так как нам нужен только он, то до его приезда мы решили временно приостановить акцию", - пояснил он.

Сегодняшний пикет родителей братьев Гасангусейновых продлился три часа, с 10 до 13 часов мск. За это время к ним подошел проходивший мимо вице-премьер правительства Дагестана Рамазан Джафаров. Он предложил пикетчикам посетить управление Следкома по Дагестану, поскольку, по его словам, Владимир Васильев не сможет "решить их вопрос". Чиновник отметил, что он звонил руководителю следственного управления Сергею Дубровину и уже договорился, что тот примет Гасангусеновых.

Однако Муртазали Гасангусейнов отказался уходить с площади. Он пояснил, что если бы хотел встречи с Дубровиным, то пошел бы в следственное управление, а не добивался бы встречи с Васильевым.

О том, что планируется поездка Владимира Васильева в Азербайджан, сообщил 15 сентября врио первого заместителя председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов, передает азербайджанское издание The First News. На сайте правительства Дагестана по состоянию на 17:01 мск 26 сентября нет информации о том, что глава Дагестана в настоящее время находится в Азербайджане.