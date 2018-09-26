26 сентября 2018, 17:01
Родители Гасангусейновых приостановили акции протеста
Муртазали и Патимат Гасангусейновы решили на несколько дней прекратить пикеты из-за того, что глава Дагестана, встречи с которым они добиваются, находится в отъезде.
"Кавказский узел" писал, что 24 сентября отец и мать убитых братьев Гасангусейновых провели пятичасовой пикет в Махачкале, а на следующий день восемь часов пикетировали у Дома правительства Дагестана, но так и не добились встречи с главой республики Владимиром Васильевым. Муртазали Гасангусейнов объявил акцию протеста бессрочной.
17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейн Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах убили 23 августа 2016 года. Силовики заявили, что они входили в "шамильскую" группировку боевиков и открыли по ним огонь из автоматов. Односельчане Гасангусейновых потребовали наказать виновных в их убийстве, заявив, что юноши были пастухами и не имели отношения к вооруженному подполью, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане" на "Кавказском узле".
Сегодня подтвердилась информация о том, что Васильев находится с визитом в Азербайджане, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Муртазали Гасангусейнов. "По нашим данным, он приедет не раньше, чем через два-три дня. Так как нам нужен только он, то до его приезда мы решили временно приостановить акцию", - пояснил он.
О том, что планируется поездка Владимира Васильева в Азербайджан, сообщил 15 сентября врио первого заместителя председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов, передает азербайджанское издание The First News. На сайте правительства Дагестана по состоянию на 17:01 мск 26 сентября нет информации о том, что глава Дагестана в настоящее время находится в Азербайджане.
источник: корреспондент "Кавказского узла"