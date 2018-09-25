Родители братьев Гасангусейновых не добились встречи с главой Дагестана

25 сентября 2018, 23:38

Большинство депутатов парламента Дагестана и чиновников правительства проигнорировали восьмичасовой пикет родителей убитых в селе Гоор-Хиндах братьев Гасангусейновых. Пикетчиков поддержали жители Махачкалы.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября отец и мать братьев Гасангусейновых провели пятичасовой пикет в Махачкале, но не добились встречи с главой Дагестана. Родители сообщили, что будут проводить пикеты ежедневно до тех пор, пока Васильев их не примет.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах были убиты 23 августа 2016 года. По словам силовиков, молодые люди были боевиками "шамильской" группы и стреляли по ним из автоматов. Односельчане Гасангусейновых потребовали наказать виновных в их убийстве, заявив, что парни были чабанами и не имели отношения к боевикам, сообщается в статье "Убийство чабанов в Дагестане", подготовленной "Кавказским узлом".

Сегодня в Махачкале состоялась внеочередная сессия Народного собрания депутатов. Родители убитых пастухов Муртазали и Патимат Гасангусейновы пришли к зданию правительства Дагестана с фотографиями убитых детей и надписью "Братья Гасангусейновы, мы помним о вас". Они встали у входа до начала сессии, но ни один депутат к ним не подошел.

По подсчетам корреспондента "Кавказского узла", после окончании сессии из здания за три часа вышли 42 человека. Среди них были депутаты республиканского парламента и чиновники различных уровней. Большинство из них прошло мимо пикетирующих. Муртазали Гасангусейнов окликнул проходившего мимо главу МВД Дагестана Абдурашида Магомедова и попросил поговорить, но ответа не получил. Председатель союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, проходя мимо матери убитых, прочла надпись на плакате в ее руках, но тоже ничего не сказала.

Спустя три часа после начала пикета к Гасангусейновым подошел депутат Народного собрания Омаргаджи Алиев и предложил свою помощь. "Вы же депутаты, у вас же есть возможность, полномочия - помогите нам, пусть справедливость восторжествует. Не мухи же убиты, а наши дети. Мало того, что они безвинно убиты, так мы еще и вынуждены стоять здесь и просить", - сказал депутату Муртазали Гасангусейнов.

"Вопрос по делу об убийстве ваших сыновей я задавал экс-главе Дагестана Рамазану Абдулатипову и министру МВД Дагестана Абдурашиду Магомедову. Есть этому свидетели, это было показано даже по телевидению. Я еще раз подниму ваш вопрос на сессии Народного собрания", - пообещал депутат Омаргаджи Алиев.

Депутаты Народного собрания Абударахман Камилов и Магомед Кудиямагомедов, и.о. министра спорта Магомед Магомедов и и.о. министра труда и социального развития Расул Магомедов тоже обещали Гасангусейновым посильную помощь. С 15.00 до 18.00 мск, пока не закончился пикет, ни один депутат или чиновник не обратил внимания на Гасангусейновых. Акции протеста никто не мешал. Во время пикета к пикетчикам подошел полицейский. Он узнал, кто они, и отошел.

Поддержать Гасагусейновых пришли горожане, узнавшие об акции через соцсети, блогеры и прохожие. Люди выражали сочувствие и плакали вместе с матерью убитых.

"Я давно хотел прийти и выразить слова поддержки этим несчастным людям. Я очень сочувствую им, и хочется хотя бы здесь поддержать их - пусть знают, что они не одни. Вся наша семья переживает за них", - сказал житель Махачкалы Камильбег.

"Думаю, что трагедия этой семьи должна стать нашей общей болью. Как можно стоять в стороне, когда дело касается детей? Я не могла сегодня подобрать слова, чтобы выразить поддержку этим людям, слезы не могу сдержать", - сказала махачкалинка Альбина.

Поддержать Гасангусейновых сегодня также пришел председатель независимого профсоюза водителей-предпринимателей Исалмагомед Набиев и председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев.

Представители отдела по работе с обращениями граждан администрации главы и правительства Дагестана предложили Гасангусейновым написать заявление с просьбой о приеме у Владимира Васильева. Это заявление подал их представитель Джамбулат Гасанов. По его словам, представители отдела по работе с обращениями граждан не обозначили, в какой срок оно будет рассмотрено.

Муртазали Гасангусейнов объявил акцию протеста бессрочной. "Пока мы живы и пока есть силы, мы не успокоимся, мы будем выходить сюда каждый день до тех пор, пока нас не примет Владимир Васильев, пока наш вопрос не решится. Я это делаю не для себя, мы своих сыновей уже не вернем. Мы не хотим, чтобы такое горе пришло в дома других людей - пусть такое больше ни с кем не случится", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Муратазали Гасангусейнов.

Напомним, что 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении пастухов на силовиков, при этом было возбуждено дело об их убийстве. Согласно материалам этого дела, убийство совершили "неустановленные лица". Страсбургский суд в июне 2018 года коммуницировал жалобу отца убитых братьев Гасангусейновых и запросил копии всех материалов следствия. Власти России должны ответить на вопросы ЕСПЧ и предоставить копии материалов следствия до 4 октября 2018 года.