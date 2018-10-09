Муртазали Гасангусейнова с извинениями отпустили из полиции

09 октября 2018, 18:13

Отец убитых в Дагестане братьев Гасангусейновых из Советского РОВД был отвезен в Управление МВД по Махачкале, где ему принесли извинения, сообщил сам Муртазали Гасангусейнов. В МВД Дагестана объяснили доставку Гасангусейнова в полицию желанием оказать содействие в решении его вопросов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики, по словам представителя Муртазали Гасангусейнова Джамбулата Гусейнова, обвинили отца убитых чабанов в попытке провести пикет и доставили в отдел полиции. Сам Муртазали Гасангусейнов сообщил, что был задержан за курение в общественном месте. Адвокат "Мемориала" Шамиль Магомедов рассказал, что Муртазали Гасангусейнова отпустили из отделения полиции, но увезли в другое.

23 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах. Силовики объявили убитых братьев боевиками, заявив, что юноши открыли по ним огонь из автоматов. Односельчане убитых утверждают, что те были чабанами и не имели отношения к боевикам, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане", подготовленной "Кавказским узлом". Родители убитых Муртазали и Патимат Гасангусейновы с 24 сентября провели серию пикетов с требованием расследовать действия силовиков. При этом власти отказались согласовать митинги в их поддержку.

Муртазали Гасангусейнов сообщил, что представитель руководства Советского РОВД Махачкалы отвёз его в УВД, откуда он был освобожден.

"На моих глазах он порвал протокол, который на меня составляли. Начальник УВД Нурмагомед Муртазалиев обещал, что на меня не будет составлен протокол. Он извинился за действия своих сотрудников, сказал, что лично проследит за тем, чтобы их наказали. Он также дал свои контакты и сказал, что, если будут какие-то вопросы с полицией, то я могу ему позвонить. После этого я вышел из УВД", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Муртазали Гасангусейнов.

В пресс-службе МВД Дагестана отрицают факт задержания Гасангусейнова. "По появившейся в интернет-изданиях информации о якобы задержании Муртазали Гасангусейнова – отца убитых двух братьев в Шамильском районе Республики Дагестан в 2016 году - сообщаем, что он был приглашен начальником УМВД России по г.Махачкала полковником полиции Нурмагомедом Муртазалиевым для выяснения и оказания содействия в решении проблемных вопросов, имеющихся на сегодняшний день. Информация о задержании и привлечении Муртазали Гасангусейнова к какой-либо ответственности является недостоверной", - говорится в сообщении на сайте МВД Дагестана.

Информацию об извинениях руководства УВД Махачкалы подтвердил адвокат "Мемориала" Шамиль Магомедов. "Муртазали Гасангусейнов отпущен. Руководство УВД г.Махачкалы извинилось перед ним за действия своих сотрудников, задержавших Муртазали, и пообещало привлечь их к ответственности", - написал адвокат на своей странице в Facebook.

О том же сообщил на своей странице в Facebook сотрудник "Комитета против пыток" Константин Гусев. "Отца убитых пастухов братьев Гасангусейновых отпустили из городского отдела полиции г. Махачкалы. Начальник городской полиции извинился за своих сотрудников и пообещал с ними разобраться. Протокол о курение в общественном месте аннулирован. Только вот к Бастрыкину Муртазали так и не попал", - написал Константин Гусев.

Ранее Муртазали Гасангусейнов рассказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что был задержан во время того, когда обдумывал, как обратить внимание приехавших в Махачкалу Бастрыкина и других силовиков.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сегодня прибыл в Дагестан, где принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета. Заседание проходило в Махачкале под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова. В нем также приняли участие другие члены НАК, председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах России, руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб, говорится в сообщении на сайте СКР.

Напомним, после пикетов родителей Наби и Гасангусейна Гасангусейновых в Махачкале уголовное дело об убийстве пастухов было изъято из производства дагестанского управления Следкома и передано в центральный аппарат ведомства. 7 октября на прошедшей в Москве пресс-конференции, посвященной убийству Гасангусейновых, юрист Абубакар Янгулбаев рассказал о новых уликах, "которых нет у официального следствия".