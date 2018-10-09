Гасангусейнов рассказал подробности своего задержания

09 октября 2018, 16:59

Отец убитых в Дагестане братьев Гасангусейновых сообщил, что был задержан сегодня за курение в общественном месте. Адвокат "Мемориала" Шамиль Магомедов рассказал, что Муртазали Гасангусейнова отпустили из отделения полиции, но увезли в другое.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня силовики, по словам представителя Муртазали Гасангусейнова Джамбулата Гусейнова, обвинили отца убитых братьев в попытке провести пикет и доставили в отдел полиции.

23 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах. Силовики объявили убитых братьев боевиками, заявив, что юноши открыли по ним огонь из автоматов. Односельчане убитых утверждают, что те были чабанами и не имели отношения к боевикам, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане", подготовленной "Кавказским узлом". Родители убитых Муртазали и Патимат Гасангусейновы с 24 сентября провели серию пикетов с требованием расследовать действия силовиков. При этом власти отказались согласовать митинги в их поддержку.

Около 15.00 Муртазали Гасангусейнов вышел из здания полиции, но был увезен в неизвестном направлении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат "Мемориала" Шамиль Магомедов. По словам адвоката, Гасангусейнова сопровождал сотрудник силовой структуры. "Они вместе сели в машину полицейского и уехали. Муртазали сам сел в машину, и якобы они поехали куда-то, чтобы поговорить", - сказал Магомедов. Ранее сам Муртазали Гасангусейнов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что находится в отделении полиции. Он отметил, что точная причина задержания ему неизвестна. "Меня на площадь не пустили, она была оцеплена. Я пошел оттуда в сторону "Дома Дружбы", сел на скамейку и думал о том, что делать, как обратить внимание приехавших Бастрыкина и других силовиков. Ко мне подошли полицейские и сказали, что я пытался прорваться через оцепление на площадь. Я пытался объяснить, что это неправда, что никуда я не прорывался, что собираюсь идти домой. В этот момент я хотел закурить, и они начали предъявлять, что я курю в общественном месте и забрали в отдел полиции", - рассказал Муртазали Гасангусейнов. На Гасангусейнова был составлен протокол о нарушении запрета на курение в общественном месте, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев, который занимается делом убитых пастухов. Максимальное наказание по соответствующей статье КоАП предполагает полторы тысячи рублей штрафа. Эту информацию подтвердил и дежурный сотрудник отдела полиции, сообщил адвокат Шамиль Магомедов. "Полицейский составлял протокол на Муртазали, но туда зашел офицер, с которым Муртазали позднее уехал, и сказал, что надо поговорить", - рассказал адвокат. Абубакар Янгулбаев заявил, что силовики не пустили его к Гусейнову, и в итоге адвокат не смог оказать юридическую помощь. "Меня сначала не пускали в отдел полиции. Я показал дежурному свой паспорт, договор, заключённый с Муртазали Гасангусеновым. В помещение отдела (пройти удалось), но к самому Муртазали меня так и не пропустили. Жалобу я написал, и ее зарегистрировали", - отметил Янгулбаев.

Адвокат сообщил, что разговаривал с Муртазали Гасангусейновым по телефону, и тот сообщил ему, что находится в другом отделении полиции. "Я спросил у Муртазали, находится ли он в статусе задержанного. Он ответил, что его просто привезли для разговора с начальством", - рассказал Янгулбаев.

"Кавказский узел" не располагает доступом к протоколу, чтобы проверить версию Гасангусейнова и Янгулбаева о задержании и сам факт составления протокола. На сайте управления МВД по Дагестану, по состоянию на 16.59 мск 9 октября, нет информации о задержании Муртазали Гасангусейнова.

Отметим, что после пикетов уголовное дело об убийстве жителей Наби и Гасангусейна Гасангусейновых было изъято из производства дагестанского управления Следкома и передано в центральный аппарат ведомства. 7 октября на прошедшей в Москве пресс-конференции, посвященной убийству Гасангусейновых, юрист Абубакар Янгулбаев рассказал о новых уликах по делу об убийстве Гасангусейновых, "которых нет у официального следствия".