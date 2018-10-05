Власти Дагестана отказали в проведении митингов против произвола силовиков

05 октября 2018, 21:59

Министерство юстиции Дагестана не согласовало два митинга в поддержку родителей убитых братьев Гасангусейновых, рассказал организатор акций Джамбулат Гасанов. Он назвал это решение необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", отец и мать убитых братьев Гасангусейновых с 24 сентября проводили пикеты в Махачкале. 1 октября более 300 человек вышли на площадь Махачкалы, чтобы их поддержать. Протестующим удалось добиться передачи дела об убийстве братьев Гасангусейновых в Москву. 2 октября представитель родителей Гасангусейновых Джамбулат Гасанов сообщил, что власти не согласовали митинг с рабочим лозунгом "Мы против полицейского произвола", после чего было подано новое уведомление.

23 августа 2016 года во время проведения поисково-разведывательной операции в Шамильском районе силовики убили двоих молодых людей – жителей села Гоор-Хиндах 17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейна Гасангусейновых. Несмотря на требование родственников о проведении объективного расследования, никто не понес наказания. При этом следователям так и не удалось доказать, что убитые чабаны были боевиками, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане", подготовленной "Кавказским узлом".

2 октября в Минюст Дагестана были поданы уведомления о проведении митингов 13 и 14 числа, на оба уведомления получен отказ, сообщил сегодня Джамбулат Гасанов корреспонденту "Кавказского узла". "По нашему первому уведомлению мы планировали собраться в парке имени 50-летия Октябрьской революции. Но, согласно полученному нами ответу, на этот день мэрия Махачкалы запланировала провести там ярмарку, и поэтому нам отказали", - рассказалон. Что касается митинга 14 октября, то место его проведения, Центральную площадь Махачкалы, Минюст счел не подходящей для такого публичного мероприятия, сообщил Гасанов.

Он заявил, что намерен обратиться в прокуратуру и обжаловать решения Минюста в суде. "Мы советовались с юристами. Они посчитали, что глава ведомства необоснованно и незаконно препятствует проведению митинга. В ответе на проведение митинга 13 октября нет предложения о проведении акции в каком-нибудь ином месте, а они обязаны были это сделать. Юристы также не согласны с тем, что на площади нельзя проводить митинги", - пояснил Гасанов.

После того, как дело было направлено в центральный аппарат СКР, возникла надежда на объективное расследование, сказал корреспонденту "Кавказского зла" Муртазали Гасангусейнов. "Главное наше требование - это чтобы нашли убийц моих сыновей. Но проведением митинга в Махачкале мы хотим донести до местных властей, чтобы они приняли меры и такое больше не повторилось. Моих сыновей больше не вернуть. Но я не хочу, чтобы другие отцы и матери теряли своих сыновей. И власти не должны допустить такого", - добавил Муртазали Гасангусейнов.

Напомним, что в ноябре 2017 года было закрыто дело о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков. Вместо него возбудили дело об убийстве самих пастухов. В материалах нового дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица". ЕСПЧ в июне коммуницировал жалобу Муртазали Гасангусейнова и запросил от России копии всех материалов следствия, потребовав дать ответ до 4 октября.

На сайте Минюста Дагестана по состоянию на 21:58 мск 5 октября нет информации об отказе в проведении митингов в защиту Гасангусейновых.