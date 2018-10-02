Организатор митинга в поддержку Гасангусейновых отказался от повторного визита к силовикам

02 октября 2018, 20:13

Представитель родителей убитых пастухов Гасангусейновых Джамбулат Гасанов не пошел в полицию после митинга 1 октября, несмотря на то, что силовики настаивали на его визите. Также Гасанов рассказал, что власти Дагестана не согласовали митинг против произвола силовиков и он подал в Минюст новое уведомление.

Как писал "Кавказский узел", отец и мать убитых братьев Гасангусейновых с 24 сентября добивались встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым, проводя пикеты в Махачкале. 1 октября более 300 человек вышли на площадь Махачкалы, выразив поддержку родителям убитых пастухов, сообщил "Черновик". Акция завершилась после того, как руководитель дагестанского управления СКР пообещал Муртазали и Патимат Гасангусейновым передать дело об убийстве их сыновей в центральный аппарат ведомства. Сегодня следователи сообщили, что дело об убийстве братьев Гасангусейновых передано в Москву.

23 августа 2016 года во время проведения поисково-разведывательной операции в Шамильском районе силовики убили двоих молодых людей – жителей села Гоор-Хиндах 17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейна Гасангусейновых. Несмотря на требование родственников о проведении объективного расследования, никто не понес наказания. При этом следователям так и не удалось доказать, что убитые чабаны были боевиками. Подробности дела "Кавказский узел" публикует в статье "Убийство чабанов в Дагестане".

Общедагестанский митинг протеста против произвола силовиков запланирован на середину октября. Минюст отказался согласовать его по формальному поводу, и поэтому сегодня было подано новое уведомление о проведении акции, сообщил Джамбулат Гасанов.

Он пояснил, что первое уведомление подал 28 сентября. «Я решил не забирать ответ от Минюста, так как мне стало известно, что они отказали в проведении акции. Уведомление я писал второпях и забыл проставить на одном из листов подпись. Видимо, это и стало формальным поводом для отказа. Но сегодня я оформил все как положено и повторно подал уведомление. Дата остается прежней, мы укладываемся в сроки. Ответ мы должны получить в течение трех дней», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Джамбулат Гасанов.

По его словам, принять участие в митинге приглашаются все общественные организации.

«Мы с радостью примем всех. Правда, перед выступлением нужно будет скоординировать текст со мной. Рабочий лозунг митинга нами определен как «Мы против полицейского произвола». Ситуация с убийством братьев Гасангусейновых стала апогеем всего безобразия, чудовищной вакханалии, которая происходит в Дагестане с разгулом силовых структур», - отметил Джамбулат Гасанов.

Он рассказал, что 1 октября не ездил повторно в отдел полиции, где побывал после акции. «Нас оттуда отпустили без составления протоколов об административном правонарушении. Но сказали, чтобы мы в этот же день вернулись еще раз в райотдел. Но повторно я уже туда не пошел», - заявил Джамбулат Гасанов.

Гасанов отметил, что вместе с Муртазали Гасангусейновым в джума-мечети Махачкалы встретился с муфтием республики, и полицейские приезжали туда. «Но к этому времени нас уже там не было. Мне позвонил неизвестный сотрудник полиции, и сказал, что хочет передать мне какие-то бумаги. Я сказал, что они мне не нужны и разрешаю ему их выкинуть», - рассказал Гасанов.

Информация о встрече муфтия республики шейха Ахмада Афанди с Муртазали Гасангусейновым опубликована на официальной странице муфтията Дагестана в Instagram.

«Муфтий Дагестана высказал готовность поддержать любую инициативу, которая не выходит за рамки законодательства Российской Федерации, в частности, шейх Ахмад Афанди подчеркнул, что проведением несанкционированных митингов невозможно решить существующую проблему. Отец братьев Гасангусейновых попросил муфтия Дагестана оказать содействие в справедливом решении этого вопроса», - говорится в сообщении муфтията.

Отметим, что на акцию Гасангусейновых 1 октября пришло много людей разных возрастов. Многие из пришедших незнакомых людей высказывали поддержку отцу Муртазали Гасангусейнову, говорили, что они готовы помочь чем могут.

«Я сюда пришел после того, как увидел сообщения в соцсетях с призывом прийти на площадь и поддержать родителей убитых братьев Гасангусейновых. Я лично с ними не знаком, но эта ситуация касается каждого дагестанца. Равнодушно проходить мимо этого нельзя. Поэтому я и решил прийти на акцию поддержки», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из тех, кто 1 октября пришел на площадь, представившийся Муртузом.

Напомним, в ноябре 2017 года дело о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков закрыли, возбудив дело об убийстве пастухов. В материалах нового дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица". ЕСПЧ в июне коммуницировал жалобу Муртазали Гасангусейнова и запросил копии всех материалов следствия. Российские власти должны ответить на вопросы суда до 4 октября.