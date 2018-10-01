Более 300 человек пришли на акцию в поддержку родителей Гасангусейновых

01 октября 2018, 13:32

Активисты пришли сегодня на несогласованный митинг в Махачкале, чтобы выразить поддержку Муртазали и Патимат Гасангусейновым, добивающимся встречи с главой Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября отец и мать убитых братьев Гасангусейновых провели пятичасовой пикет в Махачкале, а на следующий день восемь часов пикетировали у здания правительства Дагестана, но так и не добились встречи с главой республики Владимиром Васильевым. Муртазали Гасангусейнов объявил акцию протеста бессрочной, но 26 сентября Муртазали и Патимат Гасангусейновы решили на несколько дней прекратить пикеты, поскольку глава Дагестана находится в отъезде.

17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейна Гасангусейновых из села Гоор-Хиндах убили 23 августа 2016 года. Силовики заявили, что они входили в "шамильскую" группировку боевиков и открыли по ним огонь из автоматов. Односельчане Гасангусейновых потребовали наказать виновных в их убийстве, заявив, что юноши были пастухами и не имели отношения к вооруженному подполью, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане" на "Кавказском узле".

Сегодня на центральную площадь Махачкалы пришли более 300 человек, чтобы выразить поддержку родителям братьев Гасангусейновых, пишет "Черновик".

По словам активиста Джамбулата Гасанова, они предупреждали через соцсети, чтобы люди не собирались сегодня на акцию, так как уведомление на проведение митинга подано 28 сентября, и ответ будет известен лишь после 15.00 мск, уточняет издание.

При этом, по данным издания, родители Гасангусейновых намеревались проводить пикет, но у них с утра сломалась машина, и они приехали на площадь, лишь когда акция началась.

Правоохранители пока не разгоняют собравшихся, а Джамбулат Гасанов даёт письменную объяснительную, пишет издание.

По словам очевидцев, к собравшимся на площади подошли сотрудники полиции с папками и протоколами, сообщается в Telegram-канале "Спросите у Расула". "Возможно, начнут выписывать штрафы «за участие в незаконном митинге»", - написал автор сообщения.

13 ноября 2017 года Европейский суд по правам человека получил жалобу от имени отца убитых пастухов Муртазали Гасангусейнова. В жалобе юристы заявили о нарушении статей 2 (право на жизнь), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Страсбургский суд коммуницировал жалобу отца убитых братьев Гасангусейновых и запросил копии всех материалов следствия.

Напомним, что в ноябре 2017 года дело о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков закрыли, возбудив дело об убийстве пастухов. В материалах нового дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица". ЕСПЧ в июне коммуницировал жалобу Муртазали Гасангусейнова и запросил копии всех материалов следствия. Российские власти должны ответить на вопросы суда до 4 октября.