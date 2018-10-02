Дело об убийстве братьев Гасангусейновых передано в Москву

02 октября 2018, 19:15

Уголовное дело об убийстве жителей Дагестана Наби и Гасангусейна Гасангусейновых изъято из производства дагестанского управления Следкома и передано в центральный аппарат ведомства, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября руководитель дагестанского Следственного управления СКР Сергей Дубровин пообещал Муртазали и Патимат Гасангусейновым передать дело об убийстве их сыновей в центральный аппарат ведомства. После этого их представитель Джамбулат Гасанов отметил, что "проводить дальше пикетирование смысла нет", как и требовать встречи с главой республики Владимиром Васильевым.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы, были убиты 23 августа 2016 года во время проведения поисково-разведывательной операции в Шамильском районе Дагестана. По данным силовиков, они входили в "шамильскую" группировку боевиков. Односельчане Гасангусейновых потребовали провести расследование, заявив, что убитые были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

По данным следствия, братья Гасангусейновы были убиты "группой неустановленных лиц" из незаконно приобретенного огнестрельного оружия.

"Данное уголовное дело изъято из производства Следственного управления по Республике Дагестан и для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат СК России", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Следственного управления СК по Дагестану.

По состоянию на 19.10 мск на сайте Следственного комитета России нет информации о передаче уголовного дела об убийстве Наби и Гасангусейна Гасангусейновых.

В марте 2017 года прокурор в суде признал недоказанной причастность Гасангусейновых к боевикам. 24 сентября отец и мать убитых братьев провели пятичасовой пикет в Махачкале, а на следующий день восемь часов пикетировали у здания правительства Дагестана, требуя встречи с главой республики Владимиром Васильевым. 1 октября более 300 человек вышли на несогласованный митинг в Махачкале, выразив поддержку родителям убитых пастухов

Напомним, в ноябре 2017 года дело о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков закрыли, возбудив дело об их убийстве. В июне ЕСПЧ коммуницировал жалобу Муртазали Гасангусейнова и запросил копии всех материалов следствия. Российские власти должны ответить на европейского вопросы суда до 4 октября.