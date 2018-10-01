Следком пообещал передать дело об убийстве Гасангусейновых в Москву

01 октября 2018, 17:47

Руководитель дагестанского управления СКР пообещал Муртазали и Патимат Гасангусейновым, поддержать которых вышли сегодня более 300 человек, передать дело об убийстве их сыновей в центральный аппарат ведомства, заявил представитель родителей убитых пастухов Джамбулат Гасанов.

Как сообщал "Кавказский узел", отец и мать убитых братьев Гасангусейновых с 24 сентября добивались встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым, проводя пикеты в Махачкале. Сегодня более 300 человек вышли на площадь Махачкалы, выразив поддержку родителям убитых пастухов.

23 августа 2016 года во время проведения поисково-разведывательной операции в Шамильском районе силовики убили двоих молодых людей – жителей села Гоор-Хиндах 17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейна Гасангусейновых. Несмотря на требование родственников о проведении объективного расследования, никто не понес наказания. При этом следователям так и не удалось доказать, что убитые чабаны были боевиками. Подробности дела "Кавказский узел" публикует в статье "Убийство чабанов в Дагестане" .

По словам представителя отца и матери братьев Гасангусейновых Джамбулата Гасанова, их сегодня принял руководитель следственного управления СКР по Дагестану Сергей Дубровин.

"Сергей Дубровин сообщил нам, что на высшем уровне решен вопрос о передаче дела в центральный аппарат СКР. В течение недели, как нам пообещали, оформят документы и передадут их в Москву. Того, к чему мы стремились, нам удалось добиться. Поэтому проводить дальше пикетирование смысла нет, как и требовать встречи с Васильевым", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Джамбулат Гасанов.

При этом, по его словам, на площади к нему подошел силовик и сказал, что необходимо прийти в отдел полиции. "После встречи с Дубровиным я, вместе с Муртазали Гасангусейновым, направился в отдел полиции. Нас туда вызывали для разговора с начальником", - рассказал Гасанов.

По его словам, никаких протоколов составлено не было и они были отпущены с условием, что еще раз вернуться туда сегодня. "Чем все в итоге закончится, мы пока не знаем", - рассказал Гасанов.

Он также подчеркнул, что Гасангусейновы решили не отказываться от проведения общедагестанского митинга. "Сегодня мы должны забрать ответ из министерства юстиции республики, куда направляли уведомление о проведении митинга. Митинг мы все-таки планируем провести, потому что сегодня увидели, что люди нас поддерживают и назад пути уже нет", - подчеркнул Джамбулат Гасанов.

По данным на 17.45 мск 1 октября, на сайте следственного управления СК России по Дагестану нет информации о встрече отца и матери братьев Гасангусейновых с руководителем ведомства. На сайте МВД по Дагестану также нет информации о митинге в Махачкале и проведении бесед с его участниками.