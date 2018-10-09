Муртазали Гасангусейнов. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

09 октября 2018, 14:30

Отец убитых братьев Гасангусейновых задержан в Махачкале

Силовики обвинили Муртазали Гасангусейнова в попытке провести пикет и доставили в отдел полиции, сообщил его представитель Джамбулат Гусейнов.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах. Силовики объявили убитых братьев боевиками, сообщив, что молодые люди стреляли по ним из автоматов Калашникова. 7 октября на прошедшей в Москве пресс-конференции, посвященной убийству Гасангусейновых, юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев рассказал о новых уликах, "которых нет у официального следствия".

Односельчане Гасангусейновых потребовали наказать виновных в их убийстве, заявив, что парни были чабанами и не имели отношения к боевикам, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане" на "Кавказском узле".

Отец и мать братьев Гасангусейновых с 24 сентября проводили пикеты в Махачкале. 1 октября на площадь вышли более 300 человек, чтобы их поддержать. Протестующим удалось добиться передачи дела об убийстве братьев в Москву. По словам представителя родителей Гасангусейновых Джамбулата Гасанова, власти отказываются согласовать митинги под рабочим лозунгом: "Мы против полицейского произвола".

Полицейские задержали Муртазали Гасангусейнова, собиравшегося провести пикет у здания республиканского управления Следкома, где сегодня проходит выездное совещание Национального антитеррористического комитета с участием федеральных руководителей силового блока страны.

"Примерно в 13.00 Муртазали Гасангусейнова силовики повезли в отдел полиции за то, что он собирался провести митинг перед Следственным комитетом по Дагестану", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" законный представитель Гасангусейнова Джамбулат Гасанов.

В момент задержания, по словам самого Гасангусейнова, он находился в парке рядом с Центральной площадью столицы. "Ко мне подошли сотрудники, стали обвинять, что я хочу провести митинг. В какой-то момент, когда я уже уходил из парка, прикурил сигарету. Полицейский стал говорить, что я курю в общественном месте, так и забрали", – цитирует Гасангусейнова "Черновик".

Примечание:

"Режим КТО в Баксане отменен", "Родные пропавшего в Дагестане Шамиля Джамалутдинова заявили о его непричастности к боевикам", "КТО в Магарамкентском районе стала тринадцатой на юге Дагестана с начала года".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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