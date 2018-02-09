«Коммерсант»: расследование дела дагестанских чиновников началось с эпизода о детсаде

09 февраля 2018, 09:05

Расследование дела Гамидова, его заместителей и бывшего министра образования началось 2,5 года назад с чиновников районного уровня, которые были заподозрены в махинациях с землей под детсад, а сейчас следователи проверяют один из дагестанских банков, пишет «Коммерсант».

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля председатель СКР Александр Бастрыкин прилетел в Махачкалу. Он решил в Дагестане проконтролировать работу следователей, проверяющих сведения о коррупции местных чиновников и на месте озвучил желание помочь в наведении порядка в республике.

5 февраля был задержан врио премьер-министра Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования. Басманный суд Москвы отправил всех четверых под арест до 5 апреля. Им предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей. Сами они вину не признают.

Самым резонансным из дел, которые заслушал Бастрыкин на совещании в Махачкале, является расследование, которое СКР ведет в отношении бывших председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования Шахабаса Шахова, пишет сегодня «Коммерсант».

По его данным, всех четверых следствие считает членами организованной преступной группы, которая поставила на поток хищения госсредств, выделяемых на соцнужды региона, в том числе образовательные. Масштабное дело ведет один из наиболее опытных специалистов ведомства - старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Лев Гура, сообщает издание, а также приводит ставшие ему известными подробности дела и его расследования.

Оказывается, расследование началось с того, что 31 июля 2015 года было возбуждено дело в отношении директора региональной дирекции «Единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева, главы Буйнакского района Данияла Шихсаидова и руководителя буйнакского МФЦ Кагира Магомедова.

2 августа 2015 года в Дагестане сын спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова Даниял Шихсаидов был задержан после обыска в доме его отца. Вместе с ним по делу о мошенничестве в размере 14,6 миллиона рублей были задержаны Шамиль Кадиев и Кагир Магомедов.

По версии следствия, похищенные ими с октября по декабрь 2014 года средства были выделены из бюджета для приобретения здания с участком земли для детского сада на 50 мест в селе Халимбекаул Буйнакского района. Действия фигурантов были квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).

В ходе расследования открылись новые эпизоды. В октябре-ноябре 2015 года Шамиль Кадиев стал подозреваемым по делам о хищении 10,9 млн рублей, выделенных на капремонт и расширение подъездных путей автодороги Махачкала-Каспийск, а также 7,4 млн рублей, которые должны были пойти на реконструкцию махачкалинского спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Годом позже Кадиеву инкриминировали хищение 13,2 млн рублей, выделенных на строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо», и 13,9 млн рублей, предназначенных для «газоснабжения с автоматизированной газораспределительной станции, электрической подстанции и водоснабжения» ООО «Дагагрокомплекс» в районе села Речного в Кизлярском районе.

В апреле 2016 года последовало расследование хищения более 18,4 млн рублей, выделенных республике на развитие системы жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях в рамках федеральной программы «Юг России».

Все эти уголовные дела были объединены в одно производство, и расследование 24 ноября 2017 года было передано Льву Гуре. Именно он 4 февраля на основании имеющихся материалов возбудил новое дело - в отношении высокопоставленных дагестанских чиновников, в числе которых Абдусамад Гамидов, по той же части 4 статьи 159 УК РФ.

Следствие считает, что хищения, совершаемые в разных районах Дагестана, «замыкались» на новых обвиняемых.

Не исключено, что в деле могут появиться и новые эпизоды и фигуранты, а сумма ущерба возрастет. В частности, сотрудники Центробанка и ФСБ сейчас проверяют один из дагестанских банков, через который фигуранты могли обналичивать похищенные средства, отмечает со ссылкой на свои неназванные источники «Коммерсант».

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.