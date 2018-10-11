Назначена новая встреча ингушских активистов с Матовниковым

11 октября 2018, 20:02

Встреча противников соглашения о границе Ингушетии с Чечней с полпредом Матовниковым состоится в Пятигорске 16 октября. Активисты сообщают о сборе подписей под петицией об отмене соглашения, чиновники рассказали о переходе к Ингушетии по соглашению с Чечней более 7 тысяч га леса.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. С 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста. Ее участники требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики. Протестующие назвали принципиально важным требование отмены соглашения о границе и сохранения территорий в составе Ингушетии.

Специалисты-картографы, проанализировавшие по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что заявления о "равноценном обмене территориями" республик оказались неправдой. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Протестующие начали формирование делегации для новой встречи с Матовниковым

Членов оргкомитета проходящего в Магасе митинга протеста пригласили в Пятигорск 16 октября для очередной встречи с полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым, сообщил сегодня член оргкомитета митинга Ахмед Барахоев.

"В рамках достигнутой договоренности на предыдущей встрече с полпредом Александром Матовниковым и начальником управления президента РФ по внутренней политике Андреем Яриным, нас пригласили в Пятигорск", - рассказал Ахмед Барахоев.

По его словам, как это было и ранее, на встречу отправятся те активисты, которых выберут участники митинга путем голосования. Барахоев также отметил необходимость до конца дня составить перечень проблемных вопросов, которые будут переданы властям для решения, передает интернет-газета "Ингушетия".

Переговоры ингушских активистов с Матовниковым прошли 8 октября в присутствии спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Встреча продолжалась пять часов и "прошла достаточно плодотворно", хотя в начале чиновники "пытались надавить" на ингушскую делегацию, сообщил активист Муса Абадиев.

На встрече в Пятигорске 16 октября будут присутствовать сотрудники администрации президента России, сообщил на своей странице в Facebook Исса Мержоев, который опубликовал сегодня днем видео выступления участника акции. Выступающий говорит на ингушском языке в микрофон, его слушают сидящие на скамейках и стоящие люди. В центре акции размещено изображение карты Ингушетии с выделенными – с запада красным, а с востока голубым – участками.

Согласно сообщениям активистов в соцсетях, акция в Магасе продолжается без каких-либо инцидентов.

"Спокойно все проходит. Пока нет никаких решений власти, но ждем", - написал на своей странице в Facebook лидер ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов в 18.40 мск в ответ на вопрос о том, что сегодня происходит в Магасе.

Во время акции активисты собирают подписи под петицией об отмене соглашения об установлении границ между Ингушетией и Чечней, сообщила Аза Халухаева. На одном из ее видео снято, как люди подходят к столу на месте акции и подписывают какие-то бумаги. "Люди подходят дружно, подписываются, никто их насильно не заставляет, даже сами спрашивают – где здесь пописывать?" - говорит женский голос за кадром. В 19.09 мск Аза Халухаева разместила видео, на котором выступает депутат парламента Ингушетии Ахильгов. На улице уже темно, светят фонари, людей на акции также много.

Власти Ингушетией заявили об увеличении лесничества по соглашению с Чечней

Ингушетия благодаря соглашению об административной границе приобрела более 7 тысяч гектаров леса, который был в ведении Бамутского лесничества Чечни, сообщил сегодня глава Минприроды Ингушетии Магомед Бабхоев.

"Что касается леса, есть участок площадью 17 тысяч 800 га, который якобы находился на нашей территории, по факту он был в ведении именно Бамутского лесничества Чеченской Республики. Сейчас этой линией, которая устанавливает границу, этот участок делится, от их лесничества участок в 7,2 тысячи га уже переходит в ведение лесничества Ингушетии", - рассказал журналистам Магомед Бабхоев.

Он отметил, что речь идет о делении земли в лесном массиве, находящейся в федеральной собственности, добавив, что лесничество Ингушетии "благодаря установлению границы только увеличивается".

По мнению Бабахоева, от отсутствия границы между Ингушетией и Чечней в первую очередь страдали жители приграничных сел. "Мы общались с ними, они довольны тем, что эта проблема наконец будет решена. На протяжении большого периода времени возникали сложности, связанные с этим вопросом. Впредь у нас будет четко обозначенная граница", - подчеркнул ингушский министр, слова которого приводит "Интерфакс".

Ранее ингушские сторонники соглашения о границе рассказали о его выгоде для республики. Соглашение о границе поставит точку в территориальных спорах между ингушами и чеченцами, считает имам мечети города Сунжа Магомед-Сали Цечоев. Речь идет не об изменении границ между регионами, а об их установлении, отметил председатель Общественной палаты Ингушетии Мовлат-Гирей Дзагиев. С ингушскими сторонниками соглашения о границе солидарен председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосиф Дискин, который заявил, что неопределенность границ между регионами мешает инвестициям.

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".