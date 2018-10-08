Даудов вмешался в переговоры ингушских активистов с Матовниковым

08 октября 2018, 23:08

Участники ингушской делегации провели переговоры с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и рассказали об итогах встречи протестующим в Магасе. На переговорах присутствовал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который заявил о планах приехать в Магас.

Как писал "Кавказский узел", с 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. Ее участники требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. Вечером 5 октября организаторы протестной акции заявили о планах провести переговоры с полномочным представителем президента России в СКФО Александром Матовниковым. Сегодня протестующие перешли на новую площадку, где митинг с сегодняшнего дня согласован в дневное время, однако активисты оказались уходить с площади ночью.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Делегация ингушских активистов вернулась сегодня вечером в Магас после встречи с полпредом президента России в СКФО Александром Матовниковым. Встреча состоялась в Пятигорске.

Ожидая выступления делегатов перед участниками акции протеста, на площадке у телецентра в Магасе собрались более двух тысяч человек. Членами делегации были Идрис Абадиев, Малсаг Ужахов, Ахмед Погоров, Анжела Матиева, Ахмед Барахоев и Муса Зурабов, говорится в сообщении Telegram-канала "Главком РИ".

О ходе встречи с Матовниковым и начальником управления по внутренней политике администрации президента России Андреем Яриным рассказал ингушский активист Муса Абадиев. По его словам "встреча "прошла достаточно плодотворно", хотя в начале встречи чиновники "пытались надавить" на ингушскую делегацию. Встреча, по словам Абадиева, продолжалась пять часов.

"Ингушская делегация пояснила, что заключенное Евкуровым соглашение явилось последней каплей, переполнившей чашу терпения народа, они поведали обо всех наших проблемах, начиная от Пригородного района, крайне высокой безработицы и заканчивая запредельным уровнем коррупции. Высокие чиновники сообщили, что не ожидали такой реакции населения Ингушетии и обещали до конца недели подготовить и передать президенту РФ объективный доклад. Через начальника управления внутренней политики президенту РФ было передано письмо, подписанное членами ингушской делегации", - написал активист на своей странице в Facebook.

Абадиев отметил, что на встрече присутствовали также представитель администрации главы Ингушетии Тамеран Гандалоев и спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

"Спикер чеченского парламента клятвенно заверил, что им не нужно ни метра ингушской территории и они готовы к обсуждению данного вопроса. На днях ожидается визит муфтия Чечни [Салаха] Межиева и спикера [парламента Чечни Магомеда] Даудова на место митинга. Ингушскую делегацию заверили в том, что в случае необходимости после 15-го октября продолжение митинга также будет согласовано", - заключил активист.



Пресс-служба полпреда Матовникова сегодня также сообщила о его встрече с ингушскими активистами, однако не привела никаких подробностей переговоров. "В режиме диалога обсуждены вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе", - говорится в коротком сообщении на сайте полпредства.

По состоянию на 22.30 мск на центральной улице Магаса по-прежнему остается множество людей - официальное время согласованного митинга закончилось, но люди не собираются расходиться, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).