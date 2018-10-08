Встреча Александра Матовникова с делегацией ингушских активистов. Фото пресс-службы полпреда президента в СКФО http://skfo.gov.ru/press/events/869/

08 октября 2018, 23:08

Даудов вмешался в переговоры ингушских активистов с Матовниковым

Участники ингушской делегации провели переговоры с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и рассказали об итогах встречи протестующим в Магасе. На переговорах присутствовал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который заявил о планах приехать в Магас.

Как писал "Кавказский узел", с 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. Ее участники требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. Вечером 5 октября организаторы протестной акции заявили о планах провести переговоры с полномочным представителем президента России в СКФО Александром Матовниковым. Сегодня протестующие перешли на новую площадку, где митинг с сегодняшнего дня согласован в дневное время, однако активисты оказались уходить с площади ночью.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Сообщение Telegram-канала "Главком РИ".Делегация ингушских активистов вернулась сегодня вечером в Магас после встречи с полпредом президента России в СКФО Александром Матовниковым. Встреча состоялась в Пятигорске.

Ожидая выступления делегатов перед участниками акции протеста, на площадке у телецентра в Магасе собрались более двух тысяч человек. Членами делегации были Идрис Абадиев, Малсаг Ужахов, Ахмед Погоров, Анжела Матиева, Ахмед Барахоев и Муса Зурабов, говорится в сообщении Telegram-канала "Главком РИ".

О ходе встречи с Матовниковым и начальником управления по внутренней политике администрации президента России Андреем Яриным рассказал ингушский активист Муса Абадиев. По его словам "встреча "прошла достаточно плодотворно", хотя в начале встречи чиновники "пытались надавить" на ингушскую делегацию. Встреча, по словам Абадиева, продолжалась пять часов.

Пост Мусы Абадиева в Facebook."Ингушская делегация пояснила, что заключенное Евкуровым соглашение явилось последней каплей, переполнившей чашу терпения народа, они поведали обо всех наших проблемах, начиная от Пригородного района, крайне высокой безработицы и заканчивая запредельным уровнем коррупции. Высокие чиновники сообщили, что не ожидали такой реакции населения Ингушетии и обещали до конца недели подготовить и передать президенту РФ объективный доклад. Через начальника управления внутренней политики президенту РФ было передано письмо, подписанное членами ингушской делегации", - написал активист на своей странице в Facebook.

Абадиев отметил, что на встрече присутствовали также представитель администрации главы Ингушетии Тамеран Гандалоев и спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

"Спикер чеченского парламента клятвенно заверил, что им не нужно ни метра ингушской территории и они готовы к обсуждению данного вопроса. На днях ожидается визит муфтия Чечни [Салаха] Межиева и спикера [парламента Чечни Магомеда] Даудова на место митинга. Ингушскую делегацию заверили в том, что в случае необходимости после 15-го октября продолжение митинга также будет согласовано", - заключил активист.

Пресс-служба полпреда Матовникова сегодня также сообщила о его встрече с ингушскими активистами, однако не привела никаких подробностей переговоров. "В режиме диалога обсуждены вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе", - говорится в коротком сообщении на сайте полпредства.

По состоянию на 22.30 мск на центральной улице Магаса по-прежнему остается множество людей - официальное время согласованного митинга закончилось, но люди не собираются расходиться, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).

Примечание:

"40 страниц с подписями ингушей против соглашения с Чечней размещены в соцсети", "Хазбиев поддержал участников митинга в Магасе", "Протестующие в Магасе сместили акцент требований на отставку Евкурова".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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