Активисты в Магасе отказались покинуть площадь ночью

08 октября 2018, 18:16

Проведение акции протеста согласовано только до 22.00 мск, но порядка 1000 человек останутся ночью на площади в Магасе охранять вещи, заявили "Кавказскому узлу" представители оргкомитета.

Как писал "Кавказский узел", с 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. Ее участники требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал Соглашение с Чечней. Сегодня власти заявили, что протестующие перешли на новую площадку, где митинг согласован, оценив число участников акции в 100 человек. Организаторы акции заявили, что потребуют от парламентариев сложить полномочия в случае повторного голосования за изменение границы с Чечней.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Участники акции протеста в Магасе продолжат ночевать на месте митинга, сообщил представитель оргкомитета протестующих, зампред общественной организации "Опора Ингушетии" Муса Мальсагов.

«На улице наше оборудование, вещи, палатки и так далее, их надо охранять. Люди будут ночевать на месте собрания. Ожидается, что около 1000 человек сегодня ночью будут там», - сказал Мальсагов корреспонденту "Кавказского узла".

Активист отметил, что власти Ингушетии проинформированы о планах протестующих остаться на месте собрания ночью.

«Акции у нас согласованы до 15 октября. Разрешено проводить акции до 22.00 мск, но мы устным образом сообщили властям, что после 22.00 мск там останутся активисты. Власти спросили, зачем, и мы объяснили, что для охраны оборудования и вещей. В ответ нам ничего не сказали, мы восприняли это как согласие», - пояснил он. Мальсагов также отметил, что активисты ждут развязки ситуации до 15 октября.

Информацию о том, что активисты не разойдутся по домам после 22.00 мск, подтвердил другой представитель оргкомитета, блогер «Кавказского узла» Магомед Муцольгов.

«Да, митинг до 22.00 мск, но мы после 22.00 мск митинговать не будем, чтобы не нарушить закон. Просто будем охранять наши вещи: скамейки, палатки, технику и все остальное», - сказал Магомед Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что активисты надеются на решение проблемы в ближайшие несколько дней. «Мы все надеемся, что вопрос, который мы поставили, в ближайшие дни будет решен, развязка возможна в ближайшие дни. Если наши требования выполнят, в дальнейших митингах смысла не будет. Единственная наша цель – отмена соглашения о границе», - подчеркнул Магомед Муцольгов.

Еще один представитель оргкомитета Барах Чемурзиев сообщил, что дальнейшее развитие событий зависит от результатов встречи с полпредом президента на Северном Кавказе Александром Матовников.

«Наши представители уже возвращаются со встречи с Матовниковым, все на площади ждут вестей [от них]. Посмотрим, каковы результаты встречи, от этого зависят дальнейшие действия. К сожалению, некоторые депутаты не дают согласие на новое заседание парламента, чтобы отменить прежнее голосование, они бегут от народа. Иначе мы бы уже добились своей цели по отмене ратификации соглашения о границах», - сказал Барах Чемурзиев корреспонденту "Кавказского узла".

По информации активиста, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ищет возможности для переговоров в протестующими. «Он хоть и выступает по телевизору, называя митингующих провокаторами, но в то же время ищет возможности для переговоров. Но мнения в нашем оргкомитете разделились: люди очень недовольны тем, что Евкуров вел тайные переговоры о наших территориях и не хотят вести с ним переговоры», - сообщил Чемурзиев.

Чемурзиев также отметил, что после 22.00 мск активисты останутся на площади.

«Здесь оборудована площадка, пищеблок, скамейки и стулья для пожилых людей. Митинг будет до 22.00, после активисты останутся для охраны этих вещей, а утром снова продолжатся митинги. У нас акции мирная, никаких происшествий не было», - сказал Барах Чемурзиев.

На "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).