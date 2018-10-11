Правозащитник объяснил спор о чечено-ингушской границе провокацией

11 октября 2018, 06:52

Территориальный спор между Чечней и Ингушетией искусственно спровоцирован и нагнетается извне, считает руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев. Орстхоевская община, земли которой стали предметом спора, изначально указывала на отсутствие противоречий относительно этих территорий, отметил правозащитник. Совет тейпа Цечой призвал обе республики отказаться от решений по изменению границ.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней на фоне массовой акции протеста в Магасе, а противники этого закона объявили о начале бессрочной акции. С 8 октября в столице Ингушетии проходит согласованная протестная акция. Чеченские аналитики связали протесты в Магасе с антиевкуровскими настроениями в Ингушетии, но сами протестующие назвали принципиально важным требование отмены соглашения о границе и сохранения территорий в составе Ингушетии.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Проблема установления границ между Чечней и Ингушетией возникла именно сегодня не случайно, считает руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.

«На мой взгляд, многотысячные похороны Юсупа Темирханова в селении Гелдаган неожиданно для власти показали солидарность и единение всех народов Северного Кавказа с чеченским народом. Такой душевный порыв, такое единение не могло не насторожить Кремль. Опять, в который раз в новейшей истории России, возникла необходимость принять к действию принцип «разделяй и властвуй», - сказал Гисаев корреспонденту "Кавказского узла".

Юсуп Темирханов, осужденный за убийство полковника Юрия Буданова, был похоронен 4 августа, а траурные мероприятия в память о нем прошли не только в Чечне, но и во многих городах за рубежом. В день похорон Темирханова глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о его непричастности к убийству Буданова. При этом Кадыров признал, что обвинительный приговор сделал Темирханова народным героем, "отомстившим за поруганную честь" и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Жители Чечни сочли пиаром властей посещение траура по Темирханову, а опрошенные "Кавказским узлом" эксперты увидели в героизации Темирханова тревожный сигнал, который показывает готовность жителей Чечни поддержать "мстителей". Участники поминок за пределами России рассказали, что на траурных мероприятиях звучала резкая критика политики федерального центра и руководства Чечни. Как полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи, траурные мероприятия в память о Темирханове продемонстрировали единство чеченцев в отношении к действиям власти и нарушению прав человека в республике.

Правозащитник считает, что конфликты в регионах провоцируются властями с целью отвлечь от личных проблем.

«Идет резкое обнищание народа на фоне всё богатеющей особо приближенной к президенту России части общества. В связи с принятием закона о пенсионной реформе значительно снизился рейтинг Путина. Введенные Западом санкции против России бьют по простому жителю страны, но не по власть имущим. Последние обогащаются в Москве, а их ставленники по их примеру на местах. Им от этих санкций ни холодно ни жарко. Власти провоцируют конфликты в регионах, стравливают людей, чтобы отвлечь внимание народа от их собственных проблем. Как, к примеру, это было перед Первой чеченской войной. Так случилось и сейчас, когда вдруг возникла проблема установления границ между вайнахами, чеченцами и ингушами», - полагает Гисаев.

По его словам, изначально этим событиям была дана неправильная оценка. «О передаче земель и обмене нет смысла говорить. Граница по реке Фортанге там проходила еще до Первой чеченской войны и сложилась в результате договорённостей между Джохаром Дудаевым и Русланом Аушевым. Мои предки жили в этих местах. Мое родовое село Ялхорой, куда меня мой отец возил регулярно, находится не так далеко от этих мест. Между орстхоевской общиной нет никаких противоречий относительно этих территорий. Вся община – единое целое независимо, в какой республике мы живём, в Чечне или Ингушетии. В самом начале всех этих процессов община заняла очень чёткую и мудрую позицию, посоветовав «не говорить от её имени и не пытаться менять сложившиеся после договорённостей Дудаева-Аушева границы», - говорит он.

Границы, которые пересматривает подписанное Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым соглашение, были утверждены фактическим лидером Чечни Джохаром Дудаевым и главой Ингушетии Русланом Аушевым, а впоследствии президентом Муратом Зязиковым и главой администрации Чечни Ахматом Кадыровым, говорится в справке "Кавказского узла" "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Орстхоевская община никогда не выражала своей лояльности российским властям, отметил он. «Также не могу не подчеркнуть особенность, что орстхоевская община всегда у властей России была не в милости из-за своего беспрецедентного сопротивления в годы Кавказской войны. Община никогда не выражала своей лояльности российским властям, за что подверглась уничтожению, высылке в Турцию, ее населённые пункты были переданы казакам, и теперь большинство этих станиц располагаются на территории Ингушетии», - рассказал Гисаев.

Он отметил, что эта тема о границе между республиками для него является сложной. «Потому что по обе стороны – это мой народ. Это искусственно нагнетаемая обстановка силами извне. Прозвучавшая в самом начале протестной акции фраза о захвате земли – провокационный вброс из Москвы, это я заявляю с полным чувством ответственности», - сказал правозащитник.

По его словам, тема о границе могла спровоцировать людей на неадекватные действия. «Зная менталитет горских народов, авторы этой провокационной идеи, видимо, надеялись на то, что кто-то не выдержит, вспыхнет искра недовольства, и возникнет еще один конфликт. Но наш народ очень мудр, принимающие участие в этой акции проявляют мудрость и спокойствие, что, по-видимому, не входит в планы тех, кого можно назвать политическими провокаторами», - считает Гисаев.

Орстхоевцы призвали Чечню и Ингушетию отказаться от изменения границ

Ранее, 8 сентября Совет тейпа Цечой (входит в тукхум орстхой - прим. "Кавказского узла") принял обращение "к братьям вайнахам", в котором выразил свое отношение к территориальному спору между Чечней и Ингушетией.

"Территории, о которых сегодня идет спор, всегда были исконно орстхоевскими, а Цеча-ахк - нашим родовым поселением. Независимо от того, в какой республике оно находится, все Цечой имеют на него равные права и право доступа. Относительно границы в данном районе и по всей ее длине наша позиция ясная и не меняется со времени раздела Чечено-Ингушетии на две республики. Административная граница между ними была определена первыми руководителями двух республик и не подлежит пересмотру до тех пор, пока мы не сможем сделать это сами, на основе шариата Аллаха. До тех пор мы против любых изменений этой условной границы в ту или иную сторону", - цитирует обращение совета тейпа активист Зураб Цечоев на своей странице в Facebook.

В сообщении указывается, что граница в районе Цеча-ахк проходила по реке Фортанге, где и должна сохраняться. "Мы против каких-либо односторонних межеваний или принятия законодательных актов о принадлежности тех или иных территорий и призываем обе стороны отменить их. Все эти действия не способствуют укреплению вайнахского единства и братства. Они разжигают узконационалистические настроения, вражду и могут спровоцировать конфликт, нам всем совершенно не нужный. Мы призываем всех вайнахов к благоразумию и выдержке. Мы не должны поддаваться на разного рода провокации", - подчеркивается в обращении.

Запись в социальной сети с обращением совета тейпа набрала по данным на 6.50 мск 11 октября 60 комментариев и 15 репостов.

Специалисты-картографы, проанализировавшие по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что заявления о "равноценном обмене территориями" оказались неправдой. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".