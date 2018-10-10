Протестующие потребовали от Евкурова отозвать подпись под соглашением о границе

10 октября 2018, 17:46

Итоги голосования в парламенте Ингушетии о закреплении границы с Чечней должны быть отменены, депутатов необходимо созвать вновь, заявил оргкомитет митинга в Магасе председателю Народного собрания. От главы Ингушетии протестующие требуют отзыва подписи с соглашения о границе.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Жители Ингушетии вышли на массовые акции против передачи земель. Ее участники требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал Соглашение с Чечней. Однако вечером 4 октября Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы.

Как заявили ингушские власти, 4 октября за ратификацию Соглашения о закреплении границы с Чечней проголосовали 17 из 25 депутатов, пришедших на заседание парламента. Однако сами депутаты сообщили митингующим, что 15 из 24 парламентариев проголосовали против ратификации соглашения. Попытки провести повторное голосование 5 и 10 октября сорвались из-за отсутствия кворума.

Члены оргкомитета митинга подписали заявление на имя и.о. председателя Народного собрания Ингушетии Якуба Картоева. Протестующие выразили недоверие результатам голосования на заседании 4 октября, объявленным Счетной комиссией. В работе комиссии участвовали глава и председатель правительства Ингушетии, которые не имеют отношения к депутатскому корпусу, а на членов Счетной комиссии оказывалось давление, говорится в заявлении.

Большинство депутатов, которые присутствовали на заседании 4 октября, проголосовали против, утверждает оргкомитет митинга. "Голосование проведено с рядом грубейших нарушений закона. Для получения нужного результата решение принималось в закрытом заседании тайным голосованием, хотя согласно закону и регламенту Народного Собрания РИ для этого не было никаких оснований", - сказано в заявлении.

Оргкомитет обратил внимание Картоева на то, что решение было принято одним голосованием сразу в трех чтениях, назвав это "совершенно немыслимым и не имеющим прецедентов нарушением как норм закона, так и здравого смысла". Члены оргомитета митинга в Магасе потребовали от Картоева отменить итоги голосования и созвать внеочередное заседание парламента республики.

Другое заявление, также опубликованное сегодня на странице Общегражданского форума Ингушетии в Facebook, оргкомитет адресовал Юнус-Беку Евкурову. В тексте отмечается, что подписанное 26 сентября соглашение было подготовлено тайно, без референдума или выяснения мнения народа другим способом

"В своих выступлениях Вы заявляете, что при подписании соглашения Чеченской Республике не передано ни метра ингушской земли. Однако изучение приложенной к Соглашению карты показывает, что огромная территория Сунженского района Республики Ингушетия, а также участок в Малгобекском районе общей площадью около 30 тысяч гектаров отнесены к территории Чеченской Республики", - говорится в заявлении.

Оргкомитет не согласен и с аргументом о том, что эти земли были переданы Чечне еще по соглашению 1993 года между Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым. Этот документ не только нелегетимен, но и предусматривал лишь создание комиссий по пересмотру границ, считают авторы заявления. Члены оргкомитета потребовали от Евкурова отозвать свою подпись под соглашением от 26 сентября, а само соглашение либо аннулировать, либо изменить таким образом, чтобы оно закрепляло фактически установившуюся границу.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы) опубликованы "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Подробный разбор изменения границы, сделанный профессиональным картографом, содержится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".