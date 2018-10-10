Защита рассказала о давлении на азербайджанского блогера в колонии

10 октября 2018, 14:53

Бакинский апелляционный суд начал сегодня разбирательство по жалобе блогера Мехмана Гусейнова на отказ в условно-досрочном освобождении. Гусейнов пожаловался на психологическое давление в учреждении, где он отбывает наказание.

Как писал "Кавказский узел", блогер Мехман Гусейнов был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете в связи с тем, что заявил о пытках после задержания за неподчинение полиции. Бакинский апелляционный суд (БАС) поддержал приговор, Верховный суд частично удовлетворил жалобу защиты, вернув дело на пересмотр в БАС. Однако 15 декабря апелляционный суд, пересмотрев дело о клевете Гусейнова на полицию, отказался изменить обвинительный приговор. Блогер просил суд об условно-досрочном освобождении в связи с отбытием половины срока наказания. Однако 24 августа Гарадагский районный суд отказал ему в смягчении наказания.

Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррумпированных высокопоставленных чиновниках. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

10 октября в БАС под председательством судьи Эльшада Шамаева состоялось предварительное заседание по жалобе Гусейнова на отказ в освобождении по УДО. Блогер был доставлен в зал суда. Около трех десятков активистов, прибывших на заседание, приветствовали блогера аплодисментами, Гусейнов улыбался им в ответ. Его не заключили в стеклянную камеру, а посадили рядом с ней, передает корреспондент "Кавказского узла".

Суд отказал защите в допросе представителя колонии

Адвокат Гусейнова Шахла Гумбатова попросила суд обеспечить допрос сотрудника колонии, давшего негативную характеристику блогеру. Адвокат сказала, что у защиты есть к нему вопросы. Суд оставил ходатайство без удовлетворения и назначил слушания по существу на 16.00 17 октября. После этого зал проводил Гусейнова аплодисментами.

Адвокат Гумбатова, комментируя итоги заседания, выразила сожаление, что суд отказался вызвать представителя колонии. Как напомнила адвокат, администрация колонии выдала негативную характеристику, указав, что он "неискренен по отношению к сотрудникам учреждения по отбытию наказания", проявляет "неудовлетворительное отношение к труду", "не участвует в работах по благоустройству", "не участвует в культурных мероприятиях".

По ее словам, защита хотела спросить у представителя колонии, насколько аргументы администрации соответствуют нормам законодательства. При этом Гумбатова указала, что приведенные администрацией доводы не могут быть основанием для отказа в смягчении наказания, "поскольку это не прописано в законодательстве".

Адвокат заявила, что в последние полтора месяца Гусейнов жалуется на психологическое воздействие на него.

"К примеру, в день телефонных разговоров Мехмана Гусейнова, ему создают трудности. Его заставляют ждать, ведется какое-то согласование с начальством и только после этого ему позволяют звонить. Кроме того, ему предъявляют претензии в связи с разъяснением прав других заключенных. Мехману Гусейнову давали понять, что против него может быть заведено новое уголовное дело и его содержание в тюрьме будет продлено", - сказала Гумбатова корреспонденту "Кавказского узла".

Гасанли связал давление на блогера с его заявлением на похоронах матери

Пришедший в суд для поддержки Гусейнова глава Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли назвал преследование блогера абсурдом.

"Мехмана Гусейнова можно отнести к самым чистым людям планеты. Это очень порядочный молодой человек. Власти, преследуя его, на самом деле демонстрируют лживость деклараций о борьбе с коррупцией. Если они так борются с коррупцией, то лучшей доказательной базой для этого являются репортажи Мехмана о роскоши и состояниях чиновников-олигархов, депутатов, несоразмерных с их официальными доходами", - сказал Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".

Он полагает, что давление на блогера в колонии могло усилиться из-за его заявления на похоронах своей матери.

"Молодому человеку не позволили увидеться с матерью, когда она была жива. Его отпустили только на похороны и поминки. Мехман тогда, выступая у могилы матери, заявил, что он не сломлен и продолжит свою деятельность против несправедливости. И вот реакция не заставила себя долго ждать, и у него начались проблемы в колонии", - считает Гасанли.

В ночь на 6 августа в больнице Баку скончалась мать Мехмана Гусейнова. Его отпустили на несколько часов лишь на похороны. 30 июля около десяти журналистов и активистов неправительственных организаций обратились в Пенитенциарную службу Азербайджана с просьбой предоставить Гусейнову краткосрочный отпуск для встречи с тяжелобольной. 2 августа пенитенциарная служба не позволила Гусейнову проведать мать, заявив, что он не участвует в колонии "в мероприятиях исправительного характера".

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

3 августа азербайджанский Центр защиты политзаключенных обновил список политзаключенных. В этом списке 151 человек.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".