Свидетели защиты в суде подтвердили здоровый образ жизни Титиева

09 октября 2018, 20:44

Суд по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева сегодня допросил двоих полицейских, а затем перешел к допросу свидетелей защиты. Опрошенный в открытом режиме сотрудник ДПС Данчаев признался, что не видел, как из машины Титиева достали пакет с наркотиками. Двое свидетелей защиты дали показания в пользу подсудимого.

Как писал "Кавказский узел", прошлое заседание суда по делу Оюба Титиева 8 октября было прервано после того, как сотрудник полиции во время допроса пожаловался на ухудшение самочувствия. После этого прокурор убедил суд допросить очередного полицейского в закрытом режиме, заявив, что журналисты могут исказить информацию. Защита Титиева назвала необоснованным закрытие процесса. Сегодня суд продолжился в открытом режиме после ходатайства защиты.

Оюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится с 11 января под стражей. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Оюб Титиев стал лауреатом премии Вацлава Гавела. На церемонии награждения 8 октября было зачитано письмо Титиева, где он назвал ложными обвинения, по которым его судят, и описал атмосферу страха в Чечне.

Свидетель Данчаев признался, что не видел изъятия марихуаны из машины Титиева

Первым сегодня суд допросил в закрытом режиме оперативного сотрудника Курчалоевского РОВД. После процесс открыли и продолжили допрос сотрудника ДПС ГОВД Грозного Магомеда Данчаева, который 8 октября не смог давать показания из-за плохого самочувствия.

Свидетель на вопросы отвечал нехотя, говорил невнятно, складывалось впечатление, что он не всегда понимает, о чем его спрашивают - судье часто приходилось объяснять ему суть вопроса, передает корреспондент "Кавказского узла".

Данчаев рассказал, что в день задержания Оюба Титиева он нёс службу в составе группы Гараева, они стояли на выезде из села Курчалой. По словам свидетеля, Оюб ехал с выключенным ближним светом, что и стало причиной остановки его автомобиля. При этом у полицейских не было ни видеорегистратора, ни видеокамеры, которая бы могла зафиксировать, что Титиев ехал без включённого ближнего света.

По словам старшего инспектора ГИБДД по Курчалоевскому району Алихана Гараева, в день задержания Титиева в служебном автомобиле отсутствовал видеорегистратор. О поломке видеорегистратора также заявлял его коллега Хусейн Хутаев. Видеорегистратор из автомобиля Титиева, благодаря которому было бы легко доказать, что правозащитника дважды необоснованно задерживали, пропал в момент задержания, отсутствуют и видеозаписи того, как правозащитника привезли в РОВД.

Свидетель признался, что он был знаком с одним из понятых. «Да, одного из понятых я знал, он раньше работал у нас в РОВД», - заявил Данчаев. При этом ни имени, ни фамилии знакомого понятого он не смог назвать - сказал лишь, что знает его по прозвищу «Морган».

Второго понятого, как заявил Данчаев, он не знает и не пытался установить его личность. По словам свидетеля, он увидел двоих мужчин у магазина «Московская Ярмарка» и попросил быть понятыми, но при этом не уточнил, есть ли у них с собой документы.

Защита интересовалась у свидетеля, почему он поехал за понятыми в Курчалой, почему не остановил любую машину на дороге. «У вас в руках же есть волшебная палочка - жезл. Почему вы не махнули им и не остановили любую машину, ведь наверняка у водителя были бы документы с собой. Почему надо было за понятыми ехать так далеко?», - спросил адвокат Петр Заикин. «Я делал то, что мне сказал Гараев, он сказал поехать - я поехал. На трассе в этот момент машин не было, рядом также не было магазинов и людей», - ответил свидетель.

По словам Данчаева, он привёз понятых на место происшествия и передал их следователю, при этом он не смог назвать данные следователя. После завершения осмотра машины Данчаев отвёз понятых в Курчалоевское РОВД и передал следователю, но данных этого следователя он также не знает. Свидетель даже не смог пояснить точно, откуда он знает, что этот человек следователь.

Защита пыталась выяснить судьбу документов Оюба Титиева и видеорегистратора который пропал из машины правозащитника. Но свидетель сказал, что не знает, где видеорегистратор, и не видел документы Титиева. «На нашей машине не было регистратора. Я к машине Титиева не подходил, стоял в нескольких метрах, и откуда мне знать, кто снял регистратор из его машины», - заявил Данчаев раздраженно, отвечая на вопросы адвоката.

«Тогда откуда вы знаете, что из машины Титиева достали чёрный пакет?» - спросил Петр Заикин. «Я не видел, мне коллеги сказали, что там был чёрный пакет», - ответил свидетель.

По словам Данчаева, в осмотре машины и при ее опечатывании он участия не принимал, поэтому не знает, кто проверял документы у Титиева, что доставали из его машины, была ли там какая-то техника. Свидетель также не смог назвать, с кем и как с места происшествия уехал Титиев, как он добрался до отдела полиции.

На вопросы защиты Данчаев часто отвечал: «Я не наблюдал», «Я наблюдал за проезжающей машиной, поэтому я не видел», «Не знаю». При попытке задать уточняющие вопросы судья несколько раз делала замечание защите с требованием «не вымогайте у него ответа». «Человек говорит, что не помнит, а вы его прям пытаете», - заявила судья.

Свидетели защиты подтвердили здоровый образ жизни Титиева

Допрошенные свидетели защиты - сосед и односельчанин Оюба Титиева – заявили суду, что видели его утром в день задержания.

Али Алиев и Шейхмагомед Межиев рассказали, что встретили Оюба, когда тот выезжал из дома на работу. Оба свидетеля видели, что у него с собой был травматический пистолет (этот пистолет пропал из машины вместе с видеорегистратором).

Свидетели также сказали, что могут охарактеризовать Титиева только с лучшей стороны, подтвердили, что он никогда не пил, не курил, вёл всегда здоровый образ жизни.

Свидетели обвинения не смогли восстановить картину задержания Титиева

Петр Заикин считает, что свидетель Данчаев не хотел врать суду, поэтому часто говорил, что не помнит какие-то моменты.

«По моим наблюдениям Данчаев очень и очень не хотел врать. В сложившейся ситуации очень сложно сохранять твёрдость позиции обвинения и при этом предоставлять суду достоверную информацию. Поэтому ссылки на то, что человек все забыл, они были предсказуемы», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Петр Заикин, комментируя сегодняшнее заседание суда.

Восстановить подробную картину задержания Титиева очень сложно, потому что свидетели обвинения мало озвучивают фактов в суде, отметила другой адвокат правозащитника Марина Дубровина.

«Показания Данчаева, как и показания других свидетелей обвинения, были очень странными. Человек ничего не видел, ничего не знает, не слышал и не может рассказать о каких-то подробностях. Мы стараниями, усилиями большого количества людей, свидетелей пытаемся восстановить детальную картину произошедшего с Оюбом, но восстановить подробную картину очень сложно, потому что свидетели, начиная со следователя, отвечают «не знаю» или «не помню». Это достаточно странно», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Марина Дубровина.

Она отметила, что свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложные показания. «Показания, данные на предварительном следствии, были очень поверхностными. Ни один из свидетелей, который был на месте происшествия, видел, как изымался этот пакет, не прояснил картину. Ни один свидетель не смог прояснить, как после осмотра Оюб и его машина уехали с места происшествия, как они оказались в Курчалоевском РОВД. Многое осталось за кадром, и цельной картины нет», - подчеркнула Марина Дубровина.

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