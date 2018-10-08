Адвокат Петр Заикин (справа) дает интервью. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал"

08 октября 2018, 16:44

Защита Титиева назвала необоснованным закрытие процесса

Очередное объявление закрытым для прессы суда над Оюбом Титиевым объясняется тем, что свидетелям трудно публично озвучивать ожидаемые от них показания, считают адвокат Марина Дубровина и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", суд сегодня прервал заседание по делу Титиева после того, как сотрудник полиции во время допроса пожаловался на ухудшение самочувствия. После этого прокурор убедил суд допросить очередного полицейского в закрытом режиме, - по словам обвинителя, журналисты могут исказить информацию.

Оюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится с 11 января под стражей. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Сотрудник уголовного розыска Курчалоевского РОВД Эльмурзаев, допрошенный в закрытом режиме, - единственный свидетель, которого сегодня удалось допросить суду. Допрос свидетеля Данчаева, который пожаловался на плохое самочувствие, будет продолжен, возможно, в открытом режиме, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Защита Титиева считает необоснованным закрытие процесса. По информации адвоката Марины Дубровиной, на следующем заседании в закрытом режиме допросят еще одного свидетеля.

"Завтра допрос свидетелей в закрытом режиме будет продолжен, надо допросить еще одного секретного свидетеля, оперативного сотрудника Курчалоевского РОВД. Далее мы заявим ходатайство об открытии процесса и продолжении допроса Данчаева в открытом режиме", - сказала Дубровина корреспонденту "Кавказского узла". 

По словам адвоката, в показаниях допрошенного сегодня Эльмурзаева и свидетелей, допрошенных ранее, есть противоречия. Она выразила надежду, что завтрашний допрос свидетеля прояснит картину.

Правозащитница Светлана Ганнушкина также считает, что оснований закрывать суд не было.

"Я не вижу оснований закрыть суд - ничего, что связано с государственной тайной, в этом деле нет. Мне кажется, что закрытие связано с тем, что людям трудно врать при всех. Мы видели сегодня на допросе первого свидетеля, которому стало плохо, это его характеризует с положительной стороны. Было видно, как ему трудно. Если бы это были действительно его показания, подтвердить их не составило бы никакого труда", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". 

Решение суда о закрытии процесса нарушает право Титиева на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией и закрепленное Конвенцией о защите прав человека, заявили ранее адвокаты.

Следующее заседание суда по делу Титиева начнется в 10.00 мск 9 октября.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Понятой рассказал суду по делу Титиева о своей работе в полиции", "Свидетель рассказал суду об осмотре машины Титиева", "Адвокаты Титиева рассказали об угрозе для свидетелей защиты".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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