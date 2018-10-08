08 октября 2018, 13:43

Суд закрыл от прессы допрос свидетеля по делу Титиева

Прокурор убедил суд по делу главы грозненского "Мемориала" провести допрос полицейского в закрытом режиме, объяснив это присутствием в суде журналистов изданий, "которые преподносят информацию в искаженном виде".

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября суд решил продолжить заседание по делу Титиева в открытом режиме, но в тот же день закрыл от прессы допрос начальника тыла Курчалоевского РОВД и оперуполномоченного, который отвозил Титиева в наркодиспансер на освидетельствование. Сам Титиев назвал лживыми показания ключевых свидетелей, допрошенных в закрытом режиме. Сегодня на заседание были допущены журналисты и правозащитники.

Прокурор сегодня заявил ходатайство о проведении допроса свидетеля Эльмурзаева в закрытом режиме, объяснив это тем, что свидетель является кадровым офицером, занимающимся оперативно-разыскной деятельностью, борьбой с экстремизмом и борьбой с оборотом наркотических средств.

Открытый допрос Эльмурзаева приведёт к разглашению его анкетных данных и может быть небезопасным для него, пояснил обвинитель.

Защита и сам Оюб Титиев выступили против этого предложения. Адвокаты Петр Заикин и Илья Новиков предложили суду закрыть лишь ту часть допроса, на которой Эльмурзаев огласит свои анкетные данные, передал корреспондент "Кавказского узла".

Прокурор возразил, что дело не в секретности, а в проводимой сотрудниками работе, сообщила пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал". "В зале находятся средства массовой информации, которые преподносят информацию в искаженном виде", - приводятся слова обвинителя в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Мемориала".

На заседание, кроме корреспондента "Кавказского узла", сегодня пришли журналисты "Радио Свобода", журнала "Дош" и издания "Кавказ.Реалии".

Судья удовлетворила ходатайство и закрыла процесс на время допроса оперативника Эльмурзаева. "Завтра [9 октября] ожидается закрытый допрос ещё одного свидетеля", - отмечается в сообщении Правозащитного центра.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Адвокат: свидетель обвинения не узнал Титиева ", "Титиев получил помощь врача спустя три недели после задержания", "Собчак в Грозном потребовала освободить Титиева".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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