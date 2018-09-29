Адвокаты Титиева рассказали об угрозе для свидетелей защиты

29 сентября 2018, 02:39

Показания свидетелей обвинения по делу Оюба Титиева нелогичны, противоречивы и не могут вызывать доверия, заявили адвокаты правозащитника. Коллеги Титиева посещают процесс вопреки угрозам Кадырова, но друзья правозащитника в Чечне боятся его поддерживать, отметила Екатерина Сокирянская.

Как писал "Кавказский узел", на заседании в Шалинском горсуде по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева 27 сентября были допрошены полицейские. Сам Оюб Титиев назвал лживыми показания ключевых свидетелей. На заседании 28 сентября был допрошен замначальника следственного управления УВД по Грозному Ризван Сулейманов, который получил информацию от ключевого свидетеля обвинения Умара Басханова и передал ее оперативникам.

После допроса Ризвана Сулейманова и перерыва суд начал допрашивать 35-летнего безработного жителя Гелдагана Беслана Тасуева - понятого, который присутствовал при осмотре автомобиля Титиева. Тасуев заявил суду, что волнуется и попросил переводчика. По словам свидетеля, в день задержания Титиева он вместе с другом зашел купить шаурму, когда к ним подъехал автомобиль ДПС и полицейские "сказали поехать смотреть машину". Суд счел, что вызванный переводчик неточно переводит речь Тасуева и отложил его допрос на следующее заседание, сообщил в своем Telegram-канале 28 сентября Правозащитный центр "Мемориал".

Свидетель Умар Басханов 13 сентября заявил в Шалинском горсуде, что дважды видел главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева курящим анашу. Защита назвала его показания абсурдными и предположила, что Басханов является негласным сотрудником РОВД. С комментариями со стороны защиты относительно показаний ключевого свидетеля обвинения можно ознакомиться в видеосюжете "Дело Титиева: темное прошлое ключевого свидетеля", опубликованном на YouTube-канале "Кавказского узла".

Доверять показаниям свидетелей обвинения защита не может, заявила адвокат Оюба Титиева Марина Дубровина корреспонденту «Кавказского узла».



«Все показания свидетелей основаны на случайностях: свидетель случайно встретил Басханова, случайно встретил оперативников. Мы полагаем, что столько случайностей не бывает, это цепь спланированных действий», - сказала Дубровина.

Обвинение планирует допросить еще троих свидетелей, сообщила адвокат. «Мы планируем заявлять ходатайство о допросе дополнительных свидетелей - оперативников, которым передавали сведения [ключевого свидетеля] Умара Басханова. Сейчас обвинение представляет доказательства, после этого будет исследование письменных доказательств, затем суд будет исследовать вещественные доказательства и [потом] мы приступим к представлению доказательств защиты», - сообщила Дубровина.

Показания допрошенного 28 сентября Ризвана Сулейманова расходятся со словами ключевого свидетеля, отметил адвокат Титиева Петр Заикин.

«Его показания разошлись со словами Басханова. Полицейский из Грозного отрицал дружбу с ним, пояснив, что общался с ним только по службе, когда тот задерживался за наркотики и в рамках уголовного дела. Ничто другое их не связывало», - подчеркнул он. Заикин добавил, что оценку некоторым показаниям Сулейманова защита планирует дать позднее, на стадии прений.

Адвокаты Титиева по его просьбе не называют заранее свидетелей защиты, чтобы оградить их от возможного давления. «Мой доверитель просил пока не распространять информацию о людях, которых мы собираемся допрашивать в качестве свидетелей, чтобы у них не возникло проблем ввиду возможного воздействия недобросовестных оппонентов», - сказал Заикин корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Заикина, атмосфера в суде после того, как заседания вновь стали открытыми, практически не изменилась, защита находит обстановку "рабочей". В то же время Заикин раскритиковал временное закрытие процесса. «Ошибка была со стороны прокуратуры, которая обосновала закрытие процесса «опасностью для свидетелей». Это ошибочное мнение затем перекочевало в судебное решение», - указал Заикин.

Процесс по делу Титиева решено снова открыть для прессы во избежание возможной впоследствии отмены приговора Верховным судом, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

«Судья изначально сказала, что позже процесс будет открыт. Очевидно, что не было юридических оснований для закрытия процесса и это может быть причиной отмены приговора. Таким образом, на решение, с одной стороны, повлиял резонанс, а с другой, желание закрепить приговор, чтобы не было оснований для его отмены», - заявила Сокирянская корреспонденту «Кавказского узла».

Показания свидетелей обвинения Сокирянская охарактеризовала как крайне неубедительные.

«[27 сентября] допрошенный понятой давал совершенно нелепые показания. Он отрицал, что был сотрудником полиции или проходил стажировку в РОВД, так как это бы делало его зависимым лицом. Однако на вопрос адвоката, фотографировался ли он в форме, понятой, понимая, что фотографии могли быть в открытом доступе, ответил утвердительно. Этот факт мужчина объяснил тем, что хотел удивить свою девушку, а такая форма ей нравится. Автомат же, если верить его словам, был игрушечный», - сказала Сокирянская.

Свидетель Мак-Магомед Такалашев заявил суду, что стал понятым случайно. По словам Такалашева в день задержания Титиева он выехал из дома в центр Курчалоя, чтобы "поесть шаурму", где встретил своего друга. "К нам подъехала машина ДПС, и сотрудник полиции предложил нам стать понятыми при осмотре машины", - рассказал Такалашев. Отвечая на вопрос о фотографиях в форме, свидетель сообщил, что купил форму из-за своей девушки, которая "такое любит". "Здесь же свободно можно ходить в такой форме, если даже ты не сотрудник", - сказал он.

Последние угрозы Рамзана Кадырова в адрес правозащитников не напугали коллег Титиева, отметила она.

«Правозащитники продолжают ездить на процесс, однако многие местные жители появиться [на суде по делу Титиева] боятся. Многие знакомые и друзья Оюба [в Чечне] просили меня передать ему привет и попросить прощения за то, что они боятся прийти на процесс. Некоторые говорили о том, как им стыдно», - сказала Сокирянская.

Следующее заседание суда по делу Титиева начнется в 11.00 мск 1 октября.

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