Замначальника УВД Грозного допрошен на процессе по делу Титиева

28 сентября 2018, 14:55

Ризван Сулейманов рассказал о встрече с одним из ключевых свидетелей процесса главы грозненского "Мемориала", и о том, как передал полученную информацию оперативникам, которые расследовали дело Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", на заседании в Шалинском горсуде по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева 27 сентября были допрошены полицейские. Сам Оюб Титиев назвал лживыми показания ключевых свидетелей.

Заместитель начальника следственного управления УВД по Грозному Ризван Сулейманов, допрошенный сегодня по делу Титиева, представил суду информацию, переданную ему от Умара Басханова, и ответил на вопросы защиты, следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале Правозащитного центра "Мемориал".

Свидетель Умар Басханов 13 сентября заявил в Шалинском горсуде, что дважды видел главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева курящим анашу. Защита назвала его показания абсурдными и предположила, что Басханов является негласным сотрудником РОВД. С комментариями со стороны защиты относительно показаний ключевого свидетеля обвинения можно ознакомиться в видеосюжете "Дело Титиева: темное прошлое ключевого свидетеля", опубликованном на YouTube-канале "Кавказского узла".

По словам Сулейманова, январе он работал в угрозыске ОВД по Грозному. Он встретился с Басхановым 9 января на территории Заводского района, номера телефона Басханова у него не было, он выходил с ним на связь через оперуполномоченных. На встрече Басханов рассказал, что видел человека, курящего между домами, а потом узнал его по фотографии. При этом Сулейманов сказал, что Басханов не назвал фамилию курильщика.

По словам Сулейманова, с Басхановым он говорил около 10-15 минут. "Говорили не только об Оюбе. Басханов рассказывал, что хочет устроиться куда-то на работу, что у него условный срок, и это будет трудно, что надо как-то семью обеспечивать", - сказал свидетель, отметив, что не имел отношения к расследованию уголовного дела Басханова.

Сулейманов также уточнил, что на тот момент знал о задержании Титиева из сообщений в мессенджере WhatsApp и по телевидению. Полицейский рассказал, что поделился информацией Басханова с коллегами из Курчалоевского РОВД - Сурхо Эльмурзаевым и оперативником по имени Хамзат, - которые устанавливали свидетелей по делу Титиева.

Адвокат Марина Дубровина ходатайствовала о вызове в суд оперуполномоченного Курчалоевского РОВД Сурхо Эльмурзаева, установлении личности второго оперативника по имени Хамзат и о повторном допросе начальника отдела кадров этого отдела полиции. Судья ответила, что сделает запрос в РОВД.

Оюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится с 11 января под стражей. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

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