28 сентября 2018, 14:55

Замначальника УВД Грозного допрошен на процессе по делу Титиева

Ризван Сулейманов рассказал о встрече с одним из ключевых свидетелей процесса главы грозненского "Мемориала", и о том, как передал полученную информацию оперативникам, которые расследовали дело Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", на заседании в Шалинском горсуде по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева 27 сентября были допрошены полицейские. Сам Оюб Титиев назвал лживыми показания ключевых свидетелей.

Заместитель начальника следственного управления УВД по Грозному Ризван Сулейманов, допрошенный сегодня по делу Титиева, представил суду информацию, переданную ему от Умара Басханова, и ответил на вопросы защиты, следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале Правозащитного центра "Мемориал".

Свидетель Умар Басханов 13 сентября заявил в Шалинском горсуде, что дважды видел главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева курящим анашу. Защита назвала его показания абсурдными и предположила, что Басханов является негласным сотрудником РОВД.  

С комментариями со стороны защиты относительно показаний ключевого свидетеля обвинения можно ознакомиться в видеосюжете "Дело Титиева: темное прошлое ключевого свидетеля", опубликованном на YouTube-канале "Кавказского узла".

По словам Сулейманова, январе он работал в угрозыске ОВД по Грозному. Он встретился с Басхановым 9 января на территории Заводского района, номера телефона Басханова у него не было, он выходил с ним на связь через оперуполномоченных. На встрече Басханов рассказал, что видел человека, курящего между домами, а потом узнал его по фотографии. При этом Сулейманов сказал, что Басханов не назвал фамилию курильщика.

По словам Сулейманова, с Басхановым он говорил около 10-15 минут. "Говорили не только об Оюбе. Басханов рассказывал, что хочет устроиться куда-то на работу, что у него условный срок, и это будет трудно, что надо как-то семью обеспечивать", - сказал свидетель, отметив, что не имел отношения к расследованию уголовного дела Басханова.

Сулейманов также уточнил, что на тот момент знал о задержании Титиева из сообщений в мессенджере WhatsApp и по телевидению. Полицейский рассказал, что поделился информацией Басханова с коллегами из Курчалоевского РОВД - Сурхо Эльмурзаевым и оперативником по имени Хамзат, - которые устанавливали свидетелей по делу Титиева. 

Адвокат Марина Дубровина ходатайствовала о вызове в суд оперуполномоченного Курчалоевского РОВД Сурхо Эльмурзаева, установлении личности второго оперативника по имени Хамзат и о повторном допросе начальника отдела кадров этого отдела полиции. Судья ответила, что сделает запрос в РОВД.

Оюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится с 11 января под стражей. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Титиев получил помощь врача спустя три недели после задержания", "Адвокат: свидетель обвинения не узнал Титиева ", "Собчак в Грозном потребовала освободить Титиева".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 сентября 2018, 15:08

  • Раджаб Абдулатипов арестован на два месяца

    Суд постановил сегодня заключить под стражу до конца ноября брата бывшего главы Дагестана Раджаба Абдулатипова, подозреваемого в причастности к получению взяток сотрудниками республиканского бюро медико-социальной экспертизы.

28 сентября 2018, 14:55

28 сентября 2018, 14:38

28 сентября 2018, 14:16

28 сентября 2018, 13:40

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи