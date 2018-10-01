Свидетель рассказал суду об осмотре машины Титиева

01 октября 2018, 13:13

Шалинский горсуд сегодня продолжил допрос жителя Чечни Беслана Тасуева, который был приглашен в качестве понятого при осмотре автомобиля главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября суд начал допрос 35-летнего безработного жителя Гелдагана Беслана Тасуева - понятого, который присутствовал при осмотре автомобиля Оюба Титиева. Тасуев заявил, что волнуется, и попросил переводчика. По словам свидетеля, в день задержания Титиева он с другом зашел купить шаурму, когда к ним подъехал автомобиль ДПС и полицейские "сказали поехать смотреть машину". Суд счел, что вызванный переводчик неточно переводит речь Тасуева, и отложил его допрос на следующее заседание.

Свидетель Умар Басханов 13 сентября заявил в Шалинском горсуде, что дважды видел главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева курящим анашу. Защита назвала его показания абсурдными и предположила, что Басханов является негласным сотрудником РОВД. С комментариями со стороны защиты относительно показаний ключевого свидетеля обвинения можно ознакомиться в видеосюжете "Дело Титиева: темное прошлое ключевого свидетеля", опубликованном на YouTube-канале "Кавказского узла".

Сегодня Шалинский горсуд продолжил допрос Беслана Тасуева через переводчика, сообщила пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Тасуев рассказал, что 9 января был в Курчалое, где встретил друга. По словам свидетеля, около них остановилась машина ДПС, и полицейский попросил его быть понятым при осмотре машины. "Сказал, что надо проверить машину", - процитировал ПЦ "Мемориал" свидетеля в сообщении в своем Telegram-канале.

По словам Тасуева, следователь представился и сказал, что надо проверить машину, после чего спросил у Оюба Титиева, его ли это машина, и тот ответил утвердительно.

Следователь показал понятому пакет под передним сиденьем машины и "на коврике травку на коврике, измельченную", рассказал свидетель, уточнив, что "то, что было в пакете, им показали". Больше ничего из этой машины Тасуев, по его словам, не видел, говорится в сообщении "Мемориала".

Из трех защитников Титиева в суде присутствует только Пётр Заикин, уточнил Правозащитный центр.

Напомним, что Оюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится с 11 января под стражей. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

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