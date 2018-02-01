Оюб Титиев в зале суда. Фото: Пресс-служба ПЦ Мемориал

01 февраля 2018, 10:35

Титиев получил помощь врача спустя три недели после задержания

Силовики выдали врачу-стоматологу пропуск на четыре визита к Оюбу Титиеву, который жаловался на проблемы с приемом пищи, сообщил 31 января Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев был задержан 9 января, в тот день он планировал посетить стоматолога для примерки зубных протезов. Следствие не разрешило допуск стоматолога к Титиеву, который испытывает сильную боль при приеме пищи и не может есть твердую пищу, сообщили 15 января адвокат Петр Заикин и член правления "Мемориала" Олег Орлов.

11 января Оюб Титиев был арестован на два месяца по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник заявил, что наркотики ему были подброшены силовиком, и рассказал адвокату, что ему угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родственники Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз.

Помощь своего стоматолога Оюб Титиев смог получить лишь 30 января в медицинском кабинете СИЗО, сообщила 31 января пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

"Врачу выдали пропуск в изолятор на четыре посещения", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте Правозащитного центра.

Ранее, 25 января, член Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова сообщила корреспонденту "Новой газеты" Елене Милашиной, что на следующий день Оюбу Титиеву окажут медицинскую помощь, однако этого не произошло, так как в течение трех последующих дней Титиева утром конвоировали из Грозного в Курчалой на следственные действия, а вечером возвращали в СИЗО, уточнила пресс-служба "Мемориала".

Визит стоматолога к Титиеву откладывался "из-за непрерывного следственного процесса", подтвердила 31 января на своей странице в Facebook Хеда Саратова.

"Хотелось бы подсказать коллегам, что подобные проблемы в Чечне решаются посредством элементарной дипломатии", - написала она.

На эту фразу отреагировала в комментарии под постом Саратовой правозащитница, соучредитель фонда "Правовая миссия" Валерия Приходкина. "А зачем надо было включать дипломатию, если лечение "вольными врачами" предусмотрено законом?" – написала она.

Ответ Хеды Саратовой на этот комментарий, по состоянию на 10.35 мск, не опубликован.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Норвежцы договорились о поддержке Оюба Титиева", "Защита обжаловала арест Оюба Титиева", "Евросоюз связал преследование Титиева с делом Гериева".

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