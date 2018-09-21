Решение закрыть процесс Титиева дало аргументы защите для жалобы в ЕСПЧ

21 сентября 2018, 04:06

Решение суда о закрытии процесса над главой грозненского "Мемориала" Оюбом Титиевым нарушает его право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией и закрепленное Конвенцией о защите прав человека, заявили адвокаты Титиева.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября в ходе заседания в Шалинском горсуде по делу Оюба Титиева прокурор Джабраил Ахмадов заявил ходатайство о закрытии процесса, объяснив это тем, что далее будут допрошены действующие сотрудники правоохранительных органов. Защита Титиева выступила против, однако суд удовлетворил ходатайство гособвинения.

Оюб Титиев, находящийся с 11 января под стражей по обвинению в хранении марихуаны, не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о деле Оюба Титиева". С комментариями защиты относительно показаний ключевого свидетеля обвинения можно ознакомиться в видеосюжете "Дело Титиева: темное прошлое ключевого свидетеля", опубликованном на Youtube-канале "Кавказского узла".

Согласно решению суда, заседания, на которых будут допрошены действующие сотрудники органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оружия, а также по борьбе с незаконными вооруженными подразделениями, должны пройти в закрытом режиме.

Свое решение суд обосновал тем, что открытое заседание с участием неограниченного круга лиц может способствовать раскрытию персональных данных силовиков и создать для них угрозу, передает присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Судья Мадина Зейнетдинова заявила, что постановление о закрытии процесса обжалованию не подлежит. После окончания допроса представителей силовых ведомств процесс может быть вновь открыт по ходатайству сторон, уточнила она.

Защита Титиева возразила против закрытия судебного процесса

Закрытие процесса является нарушением конституционных прав Оюба Титиева на открытое судебное разбирательство, заявил во время обсуждения ходатайства обвинения адвокат Петр Заикин.

"Фактически прокурор предлагает суду нарушить при рассмотрении уголовного дела Оюба 6-ю статью Конвенции о защите прав человека, проигнорировав положения Конвенции о праве на справедливое судебное разбирательство", - заявил Заикин.

Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела, говорится в шестой статье Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Заикин также считает, что нет ни одного документа, доказывающего, что анкетные сведения сотрудников уголовного розыска являются государственной тайной. "В этом случае почему прокуратура заранее не подумала о том, что доступ к сведениям, якобы являющимися гостайной, имеют доступ люди, не предупрежденные об этом. Почему хотя бы не предупредили нас, адвокатов Титиева?" - спросил Заикин.

Он отметил, что суд уже допросил одного из свидетелей, который, по его данным, сотрудничает с правоохранительными органами или является информаторам. По словам адвоката, гособвинение, обеспечив явку в суд правоохранителей, "рассекретило людей, обеспечивающих безопасность главы республики" Рамзана Кадырова".

Оюб Титиев просил суд не закрывать процесс

"Я девять месяцев нахожусь за решеткой из-за преступления людей, которых мы должны допросить в суде. И какое бы решение вы не вынесли, я буду называть имена этих людей. Закрывать процесс по 228 статье (статья УК РФ, по которой обвиняется Оюб Титиев - прим. "Кавказского узла") - это абсурд. Допрашиваемые люди - это обычные сотрудники полиции, чьи данные можно найти на различных сайтах", - заявил Оюб Титиев.

Решение о закрытии процесса Оюба Титиева принято Шалинским городским судом по абсурдному предлогу. Объяснение, что закрытость суда обеспечит безопасность действующих сотрудников правоохранительных органов, допрашиваемых в качестве свидетелей, не выдерживает критики, поскольку свои показания в открытом заседании уже дали почти все заявленные обвинением свидетели, заявило Международное общество «Мемориал».

После оглашения постановления о закрытии суда над Титиевым судья Мадина Зейнетдинова попросила выйти всех, кроме участников процесса. По ее словам, суд будет определять круг свидетелей, которые должны быть допрошены в закрытом режиме.

После заседания адвокаты Оюба Титиева заявили, что обвинение потребовало закрытия процесса, чтобы препятствовать дипломатам и журналистам приезжать на заседания суда.

22 августа глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "врагами" правозащитников, которые выступили с критикой работы силовых структур после нападений на полицейских в республике. Выступая перед силовиками Кадыров поставил правозащитников в один ряд с боевиками и запретил им посещать республику. После окончания судебного процесса по делу Оюба Титиева никто из правозащитников не должен приезжать в Чечню, заявил, в частности, Кадыров. Однако 20 сентября суд стал закрытым. Так суд отреагировал на слова главы республики и даже сделал больше, чем требовал Кадыров, который не призывал ограничить доступ на процесс Титиева.

Ходатайство обвинения дало весомые аргументы адвокатам для жалобы в ЕСПЧ

Адвокат Петр Заикин, обратившись к журналистам попросил их и дальше приезжать на процесс Оюба и отметил что в современном уголовном процессе «журналисты - последнее эффективное оружие в руках защитников». При этом само ходатайство обвинения о закрытии процесса адвокат охарактеризовал как "стратегическую ошибку".

«Сегодня произошло то, за что прокурору можно выразить огромную благодарность. Он допустил стратегическую ошибку. То, что суд удовлетворил ходатайство о закрытии процесса для допроса оперуполномоченных, является ошибкой. Она позволяет нам в дальнейшем ссылаться на грубейшее нарушение 6-й статьи Конвенции о нарушении прав человека. Нарушена гласность судебного процесса. Европейский суд, ссылаясь на нарушение 6-й статьи Конвенции, может указать о нарушении судом требований национального законодательства об открытости и гласности процесса», - заявил Пётр Заикин.

У суда нет никаких оснований для закрытия процесса, полагает адвокат Марина Дубровина.

"После закрытия процесса мы допросили одного свидетеля. Как на открытом судебном процессе свидетели ничего не знают, ничего не помнят и ничего существенного не говорят по предъявленному Оюбу обвинению, так и на закрытом процессе было примерно то же самое", - сказала адвокат.

Она подчеркнула, что нет никаких доказательств, что этим свидетелям кто-то чем-то угрожал.

"Также нет доказательств причастности этих лиц к каким-то специальным подразделениям. Тем более, что в суде не велась ни фото, ни видео съёмка и их внешность никто не фиксировал», - сказала Марина Дубровина.

Адвокат пояснила, что в ходе закрытого судебного заседания выяснилось, что не все свидетели будут допрошены в закрытом режиме. По её словам, часть свидетелей все же будут допрашивать в открытом судебном заседании (предположительно, это сотрудники патрульно-постовой службы). Как рассказала Дубровина, в закрытом режиме должны допросить четырёх свидетелей, все они вызваны на процесс 21 сентября. Адвокат выразила сомнение, что за одно заседание успеют допросить всех.

В числе этих свидетелей начальник отдела внутренних дел и начальник уголовного розыска этого же отдела.

"Формально любой руководитель осуществляет публичную функцию. Он даёт комментарий для прессы, выступает на массовых мероприятиях, его показывают по телевизору", - отметила адвокат.

"О том, что начальник угрозыска является руководителем подразделения, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, и так всем известно. И закрывать судебное заседание для его допроса - просто абсурд. В этом нет необходимости, он публичная фигура", - сказала Марина Дубровина.

Вопрос по поводу допроса начальника угрозыска в закрытом заседании еще не решен, отметил Петр Заикин.

"Та формулировка решения суда, которая прозвучала, касалась оперуполномоченных", - сказал адвокат, добавив, что начальник угрозыска руководит оперуполномоченными, но сам им не является.

"Возможно ещё удастся добиться его допроса в открытом судебном заседании", - заявил Петр Заикин.

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