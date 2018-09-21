"Мемориал": закрытый процесс выгоден фальсификаторам дела Титиева

21 сентября 2018, 02:10

Решение о закрытии процесса Оюба Титиева принято Шалинским городским судом по абсурдному предлогу. Объяснение, что закрытость суда обеспечит безопасность действующих сотрудников правоохранительных органов, допрашиваемых в качестве свидетелей, не выдерживает критики, поскольку свои показания в открытом заседании уже дали почти все заявленные обвинением свидетели, заявило Международное общество «Мемориал». Решение о закрытии процесса напомнило о словах Кадырова, который ранее заявил, что введет запрет на посещение правозащитниками республики после суда над Титиевым.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 августа Рамзан Кадыров назвал врагами жителей Чечни правозащитников, которые выступили с критикой работы силовых структур после нападений на полицейских в республике. В своем выступлении на встрече с силовиками Кадыров поставил правозащитников в один ряд с боевиками и запретил им посещать республику. После окончания судебного процесса по делу Оюба Титиева никто из правозащитников не должен приезжать в Чечню, заявил, в частности, Кадыров.

Однако 20 сентября суд стал закрытым. Так суд отреагировал на слова главы республики и даже сделал больше, чем требовал Кадыров, который не призывал ограничить доступ на процесс Титиева.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Свою вину он не признает. По словам правозащитника, наркотики ему подбросили, говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", подготовленной "Кавказским узлом". Дело Оюба Титиева рассматривается в Шалинском горсуде с 19 июля. 6 сентября свидетели обвинения рассказали о здоровом образе жизни, который он вел, исключив возможность употребления Титиевым наркотиков. 13 сентября ключевой свидетель обвинения, напротив, заявил, что видел Титиева, курящим анашу. Защита назвала его показания абсурдными и предположила, что этот свидетель негласно сотрудничает с полицией. Комментарии защиты относительно показаний ключевого свидетеля обвинения приводятся в видеосюжете "Кавказского узла" "Дело Титиева: темное прошлое ключевого свидетеля".

Правозащитники раскритиковали решение судьи закрыть процесс.

Судья Шалинского городского суда Мадина Зайнетдинова объявила судебные заседания по делу Оюба Титиева закрытыми для посещения публикой и представителями СМИ по ходатайству прокуратуры. Предлог - безопасность действующих сотрудников правоохранительных органов, допрашиваемых в суде в качестве свидетелей обвинения, говорится в поступившем в "Кавказский узел" релизе Международного общества «Мемориал».

"Предлог абсурдный: прокуратура обеспокоилась безопасностью полицейских после того, как на одиннадцати заседаниях в открытом режиме были допрошены 57 свидетелей из 65 заявленных обвинением. Почти все допрошенные - действующие сотрудники полиции. Оставалось допросить нескольких полицейских", - указывают правозащитники.

Как указывает общество "Мемориал", показания оставшихся свидетелей должны были доказать фальсификации всего дела Титиева.

По мнению авторов релиза, решение принято из-за того, что доводы обвинения рассыпаются в суде, а гласность судопроизводства "высветила всю ложь и нестыковки в показаниях свидетелей обвинения".

Правозащитники также напомнили, что неоднократно требовали переноса суда из Чечни в другой регион.

"В кадыровской Чечне нет надежды на справедливый и беспристрастный суд в отношении человека, которого Кадыров уже назвал преступником и объявил «врагом народа». Сегодняшнее (20 сентября - прим. "Кавказский узел") решение суда подтверждает наши опасения", - говорится в заявлении "Мемориала".

Полный текст заявления Международного общества «Мемориал» опубликован "Кавказским узлом" в разделе "Документы организаций".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".