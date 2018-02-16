Защита Титиева сочла маловероятной экспертизу полицейских видеокамер

16 февраля 2018, 20:11

Выяснить, почему не работали видеокамеры в отделе полиции, куда Оюб Титиев был доставлен после задержания, возможно только c согласия следствия, рассказал адвокат правозащитника Петр Заикин. За неработающие в полиции камеры виновным может грозить дисциплинарная ответственность, считает юрист Тимофей Широков.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник отверг обвинение, заявив, что наркотики подбросил силовик. 15 февраля ПЦ "Мемориал" заявил, что по данным следователей, камеры в отделе полиции, куда правозащитника доставили после задержания, в тот день не работали. По мнению правозащитников, дело Титиева лишено важнейших доказательств.

Защита ранее жаловалась на бездействие следователей, добиваясь изъятия записей с видеокамер. "Оюба Титиева в день, когда он был задержан, дважды доставляли в этот отдел полиции. Во второй раз, когда Титиев был доставлен в отдел, по его делу были допущены фальсификации", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Петр Заикин. При этом видеозаписи, на которых, по версии защиты, есть доказательства фабрикации дела, никто не видел.

Информацию о неработающих видеокамерах сообщил следователь, который вел проверку заявления защиты о противоправных действиях при задержании Титиева, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат главы чеченского филиала ПЦ "Мемориал" Петр Заикин.

"Это не тот следователь, который расследует дело против Титиева, а именно проверяющий жалобу", - пояснил он.

В то же время, по словам Заикина, тот факт, что записи с видеокамер отсутствуют, в данный момент никакого значения для расследования не имеют. "На самом деле, стороной следствия ни ранее, ни в настоящее время версия защиты в расчет не берется", - подчеркнул он.

Адвокат также усомнился в том, что возможно проведение экспертизы видеооборудования. "Возможна ли технически экспертиза на предмет того, были ли камеры выведены из строя, работали ли они в момент событий, могут сказать только специалисты. Для того, чтобы защита могла инициировать экспертизу по данному вопросу, должно быть желание органов предварительного следствия изъять аппаратуру и провести исследование. Адвокат никак самостоятельно этого сделать не может", - заявил Заикин.

По мнению члена правления Правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова, в делах о неправомерных действиях силовиков "регулярно бывают неисправны или выключаются камеры видеонаблюдения в момент каких-то эксцессов".

Широков: проведение экспертизы зависит от следствия

Защита может обратиться к следствию с ходатайством о проведении мероприятий с участием экспертов для обследования видеооборудования и истребовать заключение специалиста о том, почему камеры не работали, но следователь может отказать в ходатайстве, заявил не участвующий в деле адвокат Тимофей Широков.

"Наиболее вероятно, что следователь откажет в удовлетворении ходатайства. Заявив, к примеру, что не усматривает взаимосвязи между неработающей видеокамерой и обстоятельствами уголовного дела", - отметил он.

По словам Широкова, у адвоката также есть право обжаловать отказ следователя в вышестоящей инстанции или подать в суд на решение следователя об отказе в поведении экспертизы. "Однако это всё в теории. Так как занимает время, и возможность пересмотра решения следователя крайне мала. К тому же, за этот период прежнее видеооборудование вообще может быть заменено и проводить экспертизу в принципе станет бессмысленно", - отметил он.

По его словам, за неработающие видеокамеры уголовной ответственности не существует, если не доказан злой умысел в том, чтобы вывести их из строя. "Максимум кому-то из сотрудников или вообще техников может грозить дисциплинарная ответственность", - резюмировал Широков.

По данным на 20.00 мск 16 февраля, на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Чечне отсутствует информация о расследовании дела Оюба Титиева, а также реакция на заявление защиты.

Преследование Титиева осудили Евросоюз, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, международная экспертная организация Civil Rights Defenders, МИД Норвегии, правительство Германии, Платформа гражданской солидарности, правозащитная организация Human Rights Watch, комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс и Европарламент. ПЦ "Мемориал" признал Титиева политзаключенным.

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично называл правозащитника наркоманом, не упоминая при этом его фамилию. Кроме того, 25 января в интервью изданию Daily Storm глава Чечни подчеркнул, что "есть свидетель, который говорил, что Титиев курил анашу". Однако адвокат Илья Новиков сообщил 28 января, что свидетель обвинения в ходе процедуры опознания не смог узнать Оюба Титиева.

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