"Мемориал": власти Чечни решили снести дом Титиева в Курчалое

10 февраля 2018, 02:10

Власти приказали жителям 37 частных домов в Курчалое покинуть свое жилье в течение недели. Дома, в числе которых оказался и дом семьи арестованного правозащитника Оюба Титиева, снесут ради строительства торгового центра, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Как сообщал "Кавказский узел", глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев 11 января был арестован по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил о своей невиновности. Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест Оюба Титиева, оставив правозащитника под стражей до 9 марта.

Правозащитник заявил, что наркотики ему были подброшены силовиком, и рассказал адвокату об угрозах возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родственники Титиева покинули Чечню из-за угроз.

Власти Курчалоя объявили о сносе 37 частных домов на улицах Кадырова, Курчалоевской, Советской, Шатаева и Шерипова ради строительства торгового центра. Жителям этих домов объявили, что в течение недели они должны уехать.

По информации ПЦ "Мемориал", людей 5 февраля позвали на сход у мечети и там уведомили о скором сносе их домов. Члены созданной республиканскими властями комиссии, среди которых был высокопоставленный чеченский чиновник, пообещали предоставить им в неопределенном будущем какое-то жилье, не уточнив его характеристики.

"Люди не совсем понимали, что это за комиссия и каковы ее полномочия, но они хорошо понимали, что это представители власти, перечить которым опасно. Дома сносятся без предварительного согласования с их хозяевами", - говорится релизе ПЦ "Мемориал", поступившем 9 февраля "Кавказскому узлу".

Среди домов, попавших под снос, оказался дом семьи арестованного руководителя грозненского "Мемориала" Оюба Титиева, расположенный на улице Шерипова, отметили со ссылкой на имеющийся у них список домов правозащитники.

Никаких договоров с владельцами домов подписано не было, выкуп строений и земельных участков, по данным правозащитников, не производился. Людям приказали освободить свои дома к 12 февраля и "никто не посмел протестовать", отметил ПЦ "Мемориал".

"Кавказский узел" сообщал также, что 29 декабря жители Шали сообщили о задержании Виситы Осмаева и Абдурахмана Исламгириева, которые раскритиковали снос домов в городе. Спикер парламента Чечни на сходе в Шали отчитал критиков реконструкции.