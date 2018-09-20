Суд по делу Титиева объявлен закрытым

20 сентября 2018, 17:42

"Судья удовлетворяет ходатайство прокурора. Дальнейшее производство по уголовному делу Оюба будет проводиться в закрытом режиме", - говорится в сообщении, размещенном сегодня в Telegram-канале Правозащитного центра "Мемориал" "Дело Оюба Титиева".

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, который попросил допросить в закрытом режиме свидетелей обвинения по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева.

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