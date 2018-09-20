20 сентября 2018, 17:42
Суд по делу Титиева объявлен закрытым
Суд удовлетворил ходатайство прокурора, который попросил допросить в закрытом режиме свидетелей обвинения по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева.
"Судья удовлетворяет ходатайство прокурора. Дальнейшее производство по уголовному делу Оюба будет проводиться в закрытом режиме", - говорится в сообщении, размещенном сегодня в Telegram-канале Правозащитного центра "Мемориал" "Дело Оюба Титиева".
Судья уточнил, что после допроса ряда свидетелей процесс вновь станет открытым.
"Следствие отказалось возбудить дело о подброшенных Титиеву наркотиках", "В юбилей Эстемировой Amnesty International потребовала освободить Титиева", "Защита Титиева сочла маловероятной экспертизу полицейских видеокамер".
20 сентября 2018, 18:50
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Более 5 тысяч человек в Азербайджане сдали кровь по случаю Ашуры
В ходе донорских акций по случаю почитаемого у мусульман-шиитов дня Ашура сегодня в Азербайджане верующие сдали более двух тысяч литров крови. Религиозные церемонии прошли в обстановке повышенных мер безопасности.
20 сентября 2018, 18:45
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Правозащитники раскритиковали прекращение дела о пытках краснодарца
Следствие прекратило дело о похищении и пытках жителя Краснодара Арама Гамбаряна силовиками, поверив показаниям силовиков, сообщил сегодня "Комитет против пыток".
20 сентября 2018, 17:42
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Суд по делу Титиева объявлен закрытым
Суд согласился с прокурором, который попросил допросить в закрытом режиме свидетелей обвинения по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева.
20 сентября 2018, 17:12
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20 сентября 2018, 17:42
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