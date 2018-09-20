Возле здания Шалинского суда, где проходило заседание по делу Оюба Титиева. 20 сентября 2018 г. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

20 сентября 2018, 17:42

Суд по делу Титиева объявлен закрытым

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, который попросил допросить в закрытом режиме свидетелей обвинения по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева.

"Судья удовлетворяет ходатайство прокурора. Дальнейшее производство по уголовному делу Оюба будет проводиться в закрытом режиме", - говорится в сообщении, размещенном сегодня в Telegram-канале Правозащитного центра "Мемориал" "Дело Оюба Титиева".

Судья уточнил, что после допроса ряда свидетелей процесс вновь станет открытым.

Примечание:

"Следствие отказалось возбудить дело о подброшенных Титиеву наркотиках", "В юбилей Эстемировой Amnesty International потребовала освободить Титиева", "Защита Титиева сочла маловероятной экспертизу полицейских видеокамер".

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