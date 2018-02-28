В юбилей Эстемировой Amnesty International потребовала освободить Титиева

28 февраля 2018, 19:12

Активисты Amnesty International передали сегодня в российское посольство в Мадриде требование освободить главу чеченского отделения ПЦ "Мемориал" Оюба Титиева и провести справедливое расследование убийства правозащитницы Натальи Эстемировой.

"Кавказский узел" писал, что 15 июля 2009 года сотрудница представительства ПЦ "Мемориал" в Чечне Наталья Эстемирова была похищена в Грозном, вывезена в Ингушетию и убита. А глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев 11 января 2018 года был арестован по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил о своей невиновности и о том, что наркотики ему были подброшены.

Сегодня активисты Amnesty International в честь 60-летия со дня рождения Натальи Эстемировой передали в российское посольство в Мадриде торт с надписью, призывающей справедливо расследовать убийство правозащитницы. Помимо торта, они передали в посольство письмо с требованием об освобождении Оюба Титиева, отмечается в поступившем сегодня "Кавказскому узлу" сообщении представителя Amnesty International в Испании Йоланды Вега.

На Тенерифе активист Amnesty International провел пикет, на котором также потребовал освобождения Оюба Титиева и справедливого расследования убийства Натальи Эстемировой, отмечается в сообщении.

По версии Генпрокуратуры России, дело об убийстве Эстемировой раскрыто, а к убийству причастен объявленный в международный розыск Алхазур Башаев. Но коллеги журналистки считают, что следствие пошло по ложному пути.

Наталья Эстемирова активно выступала против похищений, бессудных казней, фальсификаций уголовных дел. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, отмечается в биографии Натальи Эстемировой, опубликованной на "Кавказском узле". Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".