Понятой рассказал суду по делу Титиева о своей работе в полиции

01 октября 2018, 23:34

Беслан Тасуев, присутствовавший в качестве понятого при осмотре автомобиля главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева, за год до этого работал в Курчалоевском РОВД. Свидетель обвинения Ибрагим Даудов дежурил в день задержания Титиева на КПП отдела полиции, но в служебных документах этой информации нет.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября суд начал допрос 35-летнего безработного жителя Гелдагана Беслана Тасуева - понятого, который присутствовал при осмотре автомобиля Оюба Титиева. Тасуев заявил, что волнуется, и попросил переводчика. По словам свидетеля, в день задержания Титиева он с другом зашел купить шаурму, когда к ним подъехал автомобиль ДПС и полицейские "сказали поехать смотреть машину". На заседании 1 октября Тасуев рассказал, что присутствовал при изъятии из машины Титиева пакета с марихуаной.

Ранее суд допросил другого понятого, Мак-Магомеда Такалашева. Он заявил суду, что стал понятым случайно. По словам Такалашева, в день задержания Титиева он поехал в центр Курчалоя, чтобы "поесть шаурму", где встретил своего друга. "К нам подъехала машина ДПС, и сотрудник полиции предложил нам стать понятыми при осмотре машины", - рассказал Такалашев. Отвечая на вопрос о фотографиях в форме, свидетель сообщил, что купил форму из-за своей девушки, которая "такое любит". "Здесь же свободно можно ходить в такой форме, если даже ты не сотрудник", - сказал он.

В ходе допроса свидетель-понятой Беслан Тасуев признался в том, что был сотрудником ППС и служил в Курчалоевском РОВД. По словам Тасуева, он уволился из правоохранительных органов в начале 2017 года в звании старшего сержанта, так как ему «надоела эта работа», сообщил корреспондент "Кавказского узла".

О своем опыте работы в полиции Тасуев рассказал, отвечая на вопросы защиты Титиева. На вопрос, носил ли он когда-либо полицейскую форму, свидетель ответил, что носил, "когда был на работе". "Стоял на посту, патрулировал. В Шали и в Курчалое работал до начала 2017 года", процитировал слова свидетеля ПЦ "Мемориал" в своем Telegram-канале.

При этом Тасуев настаивал, что не был знаком с полицейским, который предложил ему стать понятым, и не встретил ни одного знакомого ни на месте происшествия, ни в дежурной части Курчалоевского РОВД. Свидетель неоднократно подчеркнул, что стал понятым случайно. По словам Тасуева, он не сообщил следователю, что раньше работал в полиции, так как "на то время был гражданским". Свое знакомство со вторым понятым, Такалашевым, свидетель объяснил совместной игрой в футбол на стадионе.

Описывая момент изъятия пакета с марихуаной из машины Оюба Титиева, Тасуев сказал, что увидел пакет под сиденьем машины. Следователь достал пакет, раскрыл его и дал понятым понюхать. Адвокат Заикин попросил свидетеля описать запах вещества в пакете. "Откуда я знаю, как его описать!" - воскликнул Тасуев. Он также сообщил, что в отделе полиции при взятии срезов ногтей и смывов с рук Титиева никто из посторонних не присутствовал, что образцы положили в конверты и запечатали, после чего он поставил на конвертах свою подпись.

Адвокат Титиева Петр Заикин выразил сомнения в том, что свидетель свободно владеет русским языком и в полной мере понимал слова следователя, разъяснявшего ему права по-русски, и содержание документов, которые он подписывал в день задержания Титиева 9 января. Тасуев настаивал, что хорошо понимает русский, но давать показания хочет на родном языке из-за сильного волнения. Заикин обратил внимание, что на предварительном следствии свидетель давал показания на русском языке. По просьбе Титиева и Заикина свидетель попытался прочитать несколько строк из материалов дела и Гражданского процессуального кодекса: чтение далось Тасуеву с большим трудом и объяснить смысл прочитанного фрагмента он не смог.

Защита усмотрела противоречия в показаниях свидетеля

Второй допрошенный сегодня свидетель, Ибрагим Даудов, до августа 2018 года служил в Курчалоевском РОВД. По словам Даудова, он нес службу только в пешем патруле, в задержании Титиева и других связанных с ним процессуальных действиях участия не принимал. В день задержания Титиева 9 января он патрулировал село Бачи-Юрт и дежурил на КПП у Курчалоевского РОВД, но Титиева на территории отдела не видел.

По ходатайству защиты Титиева суд огласил прежние показания Даудова: адвокат Заикин настаивал, что в показаниях свидетеля на предварительном следствии и в суде есть противоречия. Даудова ранее допрашивали дважды - на первом допросе он показал, что 9 января нес службу в Бачи-Юрте, а на втором заявил, что дежурил на КПП.

Свидетель объяснил, что он с утра 9 января он патрулировал Бачи-Юрт, а потом его сняли по звонку руководства с патруля и направили на КПП. Он не смог назвать причину этого вызова и пояснить, почему не внес в служебную книжку информацию о дежурстве на КПП.

Адвокат указал на заинтересованность свидетелей

Адвокат Петр Заикин расценивает показания Даудова как доказательство ангажированности свидетелей.

"Он дал недостоверные показания в связи с тем, что достоверные показания опровергали бы содержание оперативно-служебной документации, составленной его руководством. В служебной документации значится, что он проходил службу в селе Бачи-Юрт, а фактически он нес службу на КПП. Это весьма наглядно демонстрирует, что некоторые сотрудники давали показания так, как от них требовало их руководство", - заявил Петр Заикин корреспонденту "Кавказского узла".

Тот факт, что один из понятых является бывшим сотрудником полиции, позволяет считать его заинтересованным лицом. "Сложно ведь отказать своим бывшим коллегам. Искажение фактов, хотя бы частичное, с их стороны вполне реально", - сказал адвокат.

По словам адвоката Заикина, суд должен допросить еще минимум двоих свидетеле со стороны обвинения. «После завершения допроса свидетелей обвинения судья предложила перейти к допросу свидетелей защиты и только после этого - к оглашению письменных материалов дела. Такое практикуется, однако не факт, что мои коллеги согласятся с такой схемой работы. Сторона защиты должна обсудить и решить приемлем мы такой формат работы», - заявил адвокат.

Закрытие процесса никак не сказалось на степени достоверности свидетельских показаний, но позволило оставить в тени тех, кто сфабриковал дело, считает сам Оюб Титиев. «Для лжесвидетелей разницы нет, закрыт процесс или открыт, они как врали, так и будут врать. Это было засекречивание тех, кто фабриковал это дело, никаких других целей там не было», - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Свидетель Умар Басханов 13 сентября заявил в Шалинском горсуде, что дважды видел главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева курящим анашу. Защита назвала его показания абсурдными и предположила, что Басханов является негласным сотрудником РОВД. С комментариями со стороны защиты относительно показаний ключевого свидетеля обвинения можно ознакомиться в видеосюжете "Дело Титиева: темное прошлое ключевого свидетеля", опубликованном на YouTube-канале "Кавказского узла".

Следующее заседание по делу Титиева начнется в 10.00 мск 8 октября.

Оюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится с 11 января под стражей. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".