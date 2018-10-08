Оюб Титиев стал лауреатом премии Вацлава Гавела

08 октября 2018, 17:03

Главе грозненского "Мемориала" Оюбу Титиеву, находящемуся под стражей, присуждена международная правозащитная премия имени Вацлава Гавела, вручение которой состоялось сегодня в Страсбурге. На церемонии награждения было зачитано письмо Титиева, где он назвал ложными обвинения по которым его судят и описал атмосферу страха в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", по данным ПЦ "Мемориал", коллеги Оюба Титиева 6 сентября передали ему письмо из ПАСЕ о том, что он стал одним из трех номинантов на премию Гавела. Сегодня в суде прошло очередное заседание по делу Титиева: суд вновь закрыл процесс для прессы.

Оюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится под стражей с 11 января. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Оюб Титиев стал лауреатом шестой премии за права человека Вацлава Гавела, которая присуждается за выдающиеся достижения в области прав человека. Церемония награждения состоялась сегодня во Дворце Европы в Страсбурге. Титиев внес вклад в защиту прав человека в Чечне, сообщив о злоупотреблениях со стороны местных властей. Поскольку он находится под стражей, его награда была передана Александру Черкасову, председателю Совета по правам человека "Мемориала", говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ПАСЕ.

"Мы полностью осознаем трудности, с которыми сталкивается Титиев и его коллеги. Этот приз является признанием работы, которую выполняют он и "Мемориал делают"", - сказала президент ПАСЕ Лилиана Мори Паскье.

Титиев: защита врагов власти в Чечне опасна

На церемонии вручения премии Александр Черкасов зачитал обращение от Оюба Титиева.

"Меня арестовали в январе этого года чеченские полицейские. Меня обвинили в хранении наркотиков, которые они сами же и подбросили. Правда, чеченский правитель Рамзан Кадыров уточнил: на самом деле нет места для моей, для нашей работы, - нельзя защищать права тех, с кем они борются; нельзя сообщать что-либо наружу - только властям; а кто так делает - "враг народа". Теперь, в суде, десятки (силовиков) выполняют волю власти и лжесвидетельствуют против меня, "врага народа". Пытаясь доказать фальшивое обвинение, большинство делает это с видимым неудобством, а некоторые - с удовольствием. Все они путаются, противоречат друг другу и сами себе. Этому их абсурдному творчеству сам Гавел мог бы позавидовать", - сказано в обращении Титиева, полный текст которого опубликован на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Премией имени Вацлава Гавела награждаются активисты гражданского общества за выдающиеся заслуги в защите прав человека в Европе и за ее пределами. Награда ежегодно присуждается ПАСЕ в сотрудничестве с библиотекой имени Вацлава Гавела и фондом "Хартия 77". Лауреат премии получает денежную премию 60 тыс. евро, памятный приз и диплом. Первым лауреатом в 2013 году стал находившийся в заключении белорусский правозащитник Алесь Беляцкий.

В своем обращении правозащитник заявляет, что "в Чечне, давно уже стали нормой незаконные аресты и фабрикация уголовных дел". "Мое дело - тому пример, и, поверьте, не самый страшный: как правило, фабрикация дел сопровождается угрозами и пытками", - заявляет он.

В тексте обращения также говорится об "эскадронах смерти", секретных тюрьмах и убийствах в Чечне. "По нашим оценкам, таких с 1999 года - от 3 до 5 тысяч человек. Их поисками занималась моя коллега Наталья Эстемирова, которая и привела меня в "Мемориал". 15 июля 2009 года она сама стала жертвой этой системы, была похищена и убита", - сказано в письме Титиева, которое зачитал Черкасов.

По его словам, он не знает, какое из расследований правозащитников послужило поводом для его ареста. "Теперь наш грозненский офис закрыт. Офис "Мемориала" в соседней Ингушетии был сожжен через полторы недели после моего ареста. Спустя несколько недель был жестоко избит руководитель нашего дагестанского офиса (Сиражудин Дациев 28 марта был избит около своего дома - прим. "Кавказского узла")", - сказано в обращении.

15 июля 2009 года сотрудница представительства ПЦ "Мемориал" в Чечне Наталья Эстемирова была похищена в Грозном, вывезена в Ингушетию и убита. Она активно выступала против похищений, бессудных казней, фальсификаций уголовных дел. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, отмечается в биографии Натальи Эстемировой, опубликованной на "Кавказском узле".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".