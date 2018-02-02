Поджог офиса "Мемориал" в Назрани. 18 января 2018 г. Фото: пресс-служба ПЦ Мемориала

02 февраля 2018, 20:32

Силовики доложили Евкурову о расследовании поджога офиса "Мемориала"

Нет необходимости передавать вышестоящим следователям дело о поджоге офиса Правозащитного центра "Мемориал" в Назрани, заверил главу Ингушетии руководитель республиканского МВД. Правозащитники сегодня констатировали отсутствие претензий к ходу следствия.

Как писал "Кавказский узел", 18 января глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что есть три версии причин поджога офиса "Мемориала", но не уточнил, какие это версии.

В ночь на 17 января в офисе ПЦ "Мемориал" в Назрани произошел пожар. Сгорели компьютеры и мебель, никто из людей не пострадал. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. Нападение расследуется по ч.2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

1 февраля на совещании с силовиками глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил, что расследованием, в частности, поджога офиса ПЦ "Мемориал" занимаются "самые опытные сотрудники правоохранительных органов", информирует сайт главы республики.

Следователи "установили умышленный характер совершенного преступления, определили несколько версий, назначили ряд экспертиз", сообщил участникам совещания глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава. На вопрос Евкурова о том, есть ли необходимость передавать это дело в следственное управление по СКФО, Дмитрий Кава ответил, что такой необходимости нет, сообщила пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Согласно сообщению, на заседании также присутствовал руководитель местного представительства "Мемориал" Тамирлан Акиев. "Пока по ходу следствия у правозащитников замечаний нет", - говорится в пресс-релизе, размещенном сегодня на сайте Правозащитного центра.

Напомним, что, по мнению члена совета "Мемориала" Олега Орлова, нападение на офис в Назрани и преследование главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева связаны между собой. "Очевидно, те, кто пытается уничтожить нашу работу в Чечне, пытаются выдавить ПЦ из всего региона Северного Кавказа", - заявил он "Кавказскому узлу".

Примечание:

"Заявления Кадырова вызвали вопросы о роли силовиков в исчезновении Бакаева", "Правозащитники связали поджог офиса "Мемориала" с действиями властей Чечни", "Совет Европы потребовал от России расследовать поджог офиса "Мемориала".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 февраля 2018, 02:14

03 февраля 2018, 01:15

  • Правозащитники обвинили власти Азербайджана в кибератаках на независимые СМИ

    Институт свободы и безопасности репортеров осудил власти Азербайджана из-за серии кибератак на аккаунты независимых СМИ и лидеров оппозиции в Facebook. В преддверии выборов руководство страны стремится ограничить свободу выражения в интернете и оказывает давление на родственников живущих за рубежом критиков власти, заявили правозащитники.

02 февраля 2018, 23:59

  • Прокурор запросил девять лет для Шамиля Нурмагомедова

    Уроженец Дагестана Шамиль Нурмагомедов в последнем слове отверг обвинение в финансировании терроризма, выразил сожаление, что перечислял деньги своему брату, и попросил суд оправдать его. Задержание отца братьев Казима Нурмагомедова является давлением на суд, заявил адвокат.

02 февраля 2018, 23:01

02 февраля 2018, 22:33

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты