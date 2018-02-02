Силовики доложили Евкурову о расследовании поджога офиса "Мемориала"

02 февраля 2018, 20:32

Нет необходимости передавать вышестоящим следователям дело о поджоге офиса Правозащитного центра "Мемориал" в Назрани, заверил главу Ингушетии руководитель республиканского МВД. Правозащитники сегодня констатировали отсутствие претензий к ходу следствия.

Как писал "Кавказский узел", 18 января глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что есть три версии причин поджога офиса "Мемориала", но не уточнил, какие это версии.

В ночь на 17 января в офисе ПЦ "Мемориал" в Назрани произошел пожар. Сгорели компьютеры и мебель, никто из людей не пострадал. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. Нападение расследуется по ч.2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

1 февраля на совещании с силовиками глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил, что расследованием, в частности, поджога офиса ПЦ "Мемориал" занимаются "самые опытные сотрудники правоохранительных органов", информирует сайт главы республики.

Следователи "установили умышленный характер совершенного преступления, определили несколько версий, назначили ряд экспертиз", сообщил участникам совещания глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава. На вопрос Евкурова о том, есть ли необходимость передавать это дело в следственное управление по СКФО, Дмитрий Кава ответил, что такой необходимости нет, сообщила пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Согласно сообщению, на заседании также присутствовал руководитель местного представительства "Мемориал" Тамирлан Акиев. "Пока по ходу следствия у правозащитников замечаний нет", - говорится в пресс-релизе, размещенном сегодня на сайте Правозащитного центра.

Напомним, что, по мнению члена совета "Мемориала" Олега Орлова, нападение на офис в Назрани и преследование главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева связаны между собой. "Очевидно, те, кто пытается уничтожить нашу работу в Чечне, пытаются выдавить ПЦ из всего региона Северного Кавказа", - заявил он "Кавказскому узлу".