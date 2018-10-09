Суд над Титиевым открыли для прессы

09 октября 2018, 11:38

Допрос свидетеля, которому ранее стало плохо во время процесса по делу главы грозненского "Мемориала", начался в открытом режиме после ходатайства защиты.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября суд прервал заседание по делу Оюба Титиева после того, как сотрудник полиции во время допроса пожаловался на ухудшение самочувствия. После этого прокурор убедил суд допросить очередного полицейского в закрытом режиме, заявив, что журналисты могут исказить информацию. Защита Титиева назвала необоснованным закрытие процесса.

Оюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится с 11 января под стражей. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Оюб Титиев стал лауреатом премии Вацлава Гавела. На церемонии награждения 8 октября было зачитано письмо Титиева, где он назвал ложными обвинения, по которым его судят, и описал атмосферу страха в Чечне.

Заседание суда по делу Титева началось сегодня в закрытом режиме. До начала процесса коллеги и друзья Оюба Титиева поздравили его с получением премии Гавела, они приветствовали его аплодисментами. Поддержать его пришло много людей. В суд прибыла руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, журналист Тимур Олевский, представители театра документальной пьесы "Театр Doc", "Комитета против пыток", "Крымской полевой миссии", проекта "Настоящее время", журналисты "Радио Свобода" и журнала "Дош".

В 10.16 мск группе поддержки и журналистам велели покинуть зал, поскольку допрос сотрудника уголовного розыска Курчалоевского РОВД суд решил проводить в закрытом для прессы режиме. Однако затем процесс открыли по ходатайству защиты.

В открытом режиме продолжается допрос свидетеля Магомеда Данчаева, сотрудника ДПС ГОВД Грозного, который 8 октября из-за плохого самочувствия не смог давать показания в суде, передает корреспондент "Кавказского узла".

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