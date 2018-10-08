Оюб Титиев в суде. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

08 октября 2018, 11:27

Свидетелю по делу Титиева потребовалась помощь врачей

Суд сегодня прервал заседание по делу Титиева после того, как сотрудник полиции во время допроса пожаловался на ухудшение самочувствия.

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится с 11 января под стражей. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Сегодня поддержать Оюба Титиева в суде пришли председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, представители правозащитной организации "Комитет против пыток" и театра документальной пьесы "Театр Doc". До начала заседания у здания суда собралась большая группа родных и близких Оюба Титиева. На заседание пришли также журналисты "Радио Свобода", журнала "Дош" и издания "Кавказ.Реалии".

Светлана Ганнушкина зачитала Оюбу Титиеву открытое письмо от бывшего уполномоченного по правам человека Сергея Ковалёва, в котором тот выразил сожаление, что "физически неспособен осуществить малую малость - приехать в Грозный", и заверил Титиева в своей поддержке.

Заседание, назначенное на 10.00 мск, началось в 10.15 мск. Оюб Титиев выглядит бодро, улыбается, обменивается шутками с группой поддержки. На заседании присутствуют все три адвоката правозащитника.

Во время допроса свидетель пожаловался на недомогание

Суд начал допрос свидетеля обвинения Магомеда Данчаева, сотрудника ДПС ГОВД Грозного, который привозил понятых в день задержания Титиева.

Свидетель, несколько минут постояв у трибуны, начал рассказывать, что в день задержания Титиева был в наряде с Хутаевым и Гараевым. Гараев, по словам свидетеля, попросил его съездить за понятыми.

После этого свидетель пожаловался на плохое самочувствие, и судья объявила перерыв, после чего в суд вызвали скорую помощь, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Свидетель сказал, что у него болит голова. Ему дали воды и вывели под руки. Вышел, качаясь. Перерыв 15 минут. Ждём другого свидетеля или пока этот придёт в себя. Данчаева смотрит доктор, общается с ним в коридоре суда", - говорится также в сообщении, размещенном в Telegram-канале Правозащитного центра "Мемориал".

Силовики нашли понятых "среди своих", сказал Оюб Титиев. "Зачем им возиться с другими людьми, которые могли бы стать для них неудобными понятыми. А тут все свои, которые скажут и сделают все, как им надо", - сказал Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

1 октября Беслан Тасуев, присутствовавший в качестве понятого при осмотре машины Титиева, рассказал суду, что за год до этого работал в Курчалоевском РОВД.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Титиев получил помощь врача спустя три недели после задержания", "Адвокат: свидетель обвинения не узнал Титиева", "Собчак в Грозном потребовала освободить Титиева".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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