Свидетелю по делу Титиева потребовалась помощь врачей

08 октября 2018, 11:27

Суд сегодня прервал заседание по делу Титиева после того, как сотрудник полиции во время допроса пожаловался на ухудшение самочувствия.

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится с 11 января под стражей. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Сегодня поддержать Оюба Титиева в суде пришли председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, представители правозащитной организации "Комитет против пыток" и театра документальной пьесы "Театр Doc". До начала заседания у здания суда собралась большая группа родных и близких Оюба Титиева. На заседание пришли также журналисты "Радио Свобода", журнала "Дош" и издания "Кавказ.Реалии".

Светлана Ганнушкина зачитала Оюбу Титиеву открытое письмо от бывшего уполномоченного по правам человека Сергея Ковалёва, в котором тот выразил сожаление, что "физически неспособен осуществить малую малость - приехать в Грозный", и заверил Титиева в своей поддержке.

Заседание, назначенное на 10.00 мск, началось в 10.15 мск. Оюб Титиев выглядит бодро, улыбается, обменивается шутками с группой поддержки. На заседании присутствуют все три адвоката правозащитника.

Во время допроса свидетель пожаловался на недомогание

Суд начал допрос свидетеля обвинения Магомеда Данчаева, сотрудника ДПС ГОВД Грозного, который привозил понятых в день задержания Титиева.

Свидетель, несколько минут постояв у трибуны, начал рассказывать, что в день задержания Титиева был в наряде с Хутаевым и Гараевым. Гараев, по словам свидетеля, попросил его съездить за понятыми.

После этого свидетель пожаловался на плохое самочувствие, и судья объявила перерыв, после чего в суд вызвали скорую помощь, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Свидетель сказал, что у него болит голова. Ему дали воды и вывели под руки. Вышел, качаясь. Перерыв 15 минут. Ждём другого свидетеля или пока этот придёт в себя. Данчаева смотрит доктор, общается с ним в коридоре суда", - говорится также в сообщении, размещенном в Telegram-канале Правозащитного центра "Мемориал".

Силовики нашли понятых "среди своих", сказал Оюб Титиев. "Зачем им возиться с другими людьми, которые могли бы стать для них неудобными понятыми. А тут все свои, которые скажут и сделают все, как им надо", - сказал Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

1 октября Беслан Тасуев, присутствовавший в качестве понятого при осмотре машины Титиева, рассказал суду, что за год до этого работал в Курчалоевском РОВД.

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