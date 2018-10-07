Четвертый день протестов в Магасе начался с выступлений активистов

07 октября 2018, 11:46

Участники акции протеста в Магасе провели на площади у здания парламента третью ночь, греясь у костров. Утром протестующие продолжили выступления против передела границы.

Как писал "Кавказский узел", массовая акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией проходит в Магасе с 4 октября. Участники стихийного митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал Соглашение с Чечней. Митингующие находятся на площади круглосуточно. Акция будет считаться санкционированной с 8 по 15 октября, но только в дневное время, заявило 6 октября правительство республики.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".



Из-за холодной погоды протестующие грелись ночью у костра и укрывались теплоизоляционной тканью. В 5.20 мск Telegram-канал "Ингушетия_2018" опубликовал короткое видео с участниками ночной акции, снятое до рассвета. "Магас в эти минуты, кто то стоит у костра, кто то на улице", - говорится в сообщении.

"На улице остаются около 150 человек. Ничего за ночь не поменялось.

Несмотря на ряд разжигающих ночных призывов со стороны провокационных пабликов, участников митинга не удалось спровоцировать на беспорядки", - говорится в утреннем сообщении Telegram-канала "Ангушт".

Утром активисты продолжили выступления на месте акции - два видео прямого включения с площади опубликовала журналистка Изабелла Евлоева на своей странице в Facebook.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Магасе будет +17, ясно, скорость ветра 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии.

На записях видны несколько выступающих, которые произносили речи по-ингушски, их слушали участники митинга. На площади остаются десятки женщин, некоторые из них находятся на месте акции с детьми.

На "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).