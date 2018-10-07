Митингующие в третий раз остались ночевать перед парламентом в Магасе

07 октября 2018, 00:21

Протестующие против ратификации Соглашения о границе Ингушетии и Чечни, несмотря на сильное похолодание, проводят третью ночь подряд на площади в центре Магаса.

Как писал "Кавказский узел", массовая акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией началась в Магасе 4 октября. Участники стихийного митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал Соглашение с Чечней. Акция протеста идет круглосуточно.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

На протяжении всего дня 6 октября к месту митинга приходило все больше людей, многие из них приносили продукты и воду, передает корреспондент "Кавказского узла" из Магаса.

Люди не расходились по самого вечера. "Акция протеста продолжается... Народ стоит и будет стоять до последнего", - написала в 19.42 мск на своей странице в Facebook Аза Халухаева.

"В Магасе по-прежнему оживленно. Около 200 человек продолжают пребывать в центре столицы. Сильно похолодало, но костер согревает", - сообщил в 21.22 мск о ситуации в Магасе Telegram-канал "Ангушт".

Тот же источник часом ранее сообщил, что в городе по-прежнему затруднено движение. "На магасском кругу по-прежнему пробка, непонятные люди в масках стоят на обочине вдоль дороги на Магас. Много машин на обочине", - сообщал канал "Ангушт".

"Обстановка на 22.50 по Москве. Холодно очень, но мы держимся", - рассказали протестующие в Telegram-канале "Ингушетия_2018".

Ранее 6 октября правительство Ингушетии опубликовало документ о согласовании акции с 8 по 15 октября на пять тысяч человек. При этом власти отметили, что акция должна начинаться не раньше 07.00 и заканчиваться до 22.00 мск.

До начала согласованного митинга протестующие намерены находиться на площади круглосуточно. "Обещают не трогать, если никто не будет нарушать порядок", — цитирует "Медуза" члена оргкомитета митинга Ахмета Барахоева.

Напомним, что внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии 6 октября не состоялось из-за отсутствия кворума, рассказали депутаты участникам митинга в Магасе.

На "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).