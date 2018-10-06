06 октября 2018, 13:46
Митингующие в Магасе сообщили о стягивании техники
К месту акции в Магасе, где третий день митингуют противники соглашения о границе с Чечней, происходит постепенное стягивание силовиков и техники.
Как писал "Кавказский узел", акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией началась 4 октября. Участники митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал соглашение с Чечней.
"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".
По наблюдениям корреспондента «Кавказского узла», присутствующего на митинге в Магасе, все въезды на место проведения акции блокируются, появляются новые бронированные грузовики «Урал». Въезд, который утром был открыт со стороны Экажева, тоже блокирован.
Участники акции считают, что дело идёт к силовой развязке либо к переговорам, и власти ожидают минимального количества участников, чтобы перейти к тому или иному варианту, передает корреспондент «Кавказского узла».
Отметим, что вчера, 5 октября ингушские активисты встретились с федеральными чиновниками и договорились с ними о том, что силовики не предпримут никаких действий против протестующих в Магасе до начала следующей недели, когда организаторы акции рассчитывают договориться о согласовании митинга.
Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".
Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".
источник: корреспондент "Кавказского узла"