Митингующие в Магасе сообщили о стягивании техники

06 октября 2018, 13:46

К месту акции в Магасе, где третий день митингуют противники соглашения о границе с Чечней, происходит постепенное стягивание силовиков и техники.

Как писал "Кавказский узел", акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией началась 4 октября. Участники митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал соглашение с Чечней.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По наблюдениям корреспондента «Кавказского узла», присутствующего на митинге в Магасе, все въезды на место проведения акции блокируются, появляются новые бронированные грузовики «Урал». Въезд, который утром был открыт со стороны Экажева, тоже блокирован.

Участники акции считают, что дело идёт к силовой развязке либо к переговорам, и власти ожидают минимального количества участников, чтобы перейти к тому или иному варианту, передает корреспондент «Кавказского узла».

Отметим, что вчера, 5 октября ингушские активисты встретились с федеральными чиновниками и договорились с ними о том, что силовики не предпримут никаких действий против протестующих в Магасе до начала следующей недели, когда организаторы акции рассчитывают договориться о согласовании митинга.