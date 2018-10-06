Силовики в центре Магаса, где проходит акция протеста. 4 октября 2018 года. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

06 октября 2018, 13:46

Митингующие в Магасе сообщили о стягивании техники

К месту акции в Магасе, где третий день митингуют противники соглашения о границе с Чечней, происходит постепенное стягивание силовиков и техники.

Как писал "Кавказский узел", акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией началась 4 октября. Участники митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который подписал соглашение с Чечней.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По наблюдениям корреспондента «Кавказского узла», присутствующего на митинге в Магасе, все въезды на место проведения акции блокируются, появляются новые бронированные грузовики «Урал». Въезд, который утром был открыт со стороны Экажева, тоже блокирован.

Участники акции считают, что дело идёт к силовой развязке либо к переговорам, и власти ожидают минимального количества участников, чтобы перейти к тому или иному варианту, передает корреспондент «Кавказского узла».

Отметим, что вчера, 5 октября ингушские активисты встретились с федеральными чиновниками и договорились с ними о том, что силовики не предпримут никаких действий против протестующих в Магасе до начала следующей недели, когда организаторы акции рассчитывают договориться о согласовании митинга. 

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Протестующие сообщили о закрытии помогавшего им кафе в Магасе", "Протестующие в Магасе нашли поддержку среди пользователей Instagram", "Оппозиция оценила в тысячу человек число оставшихся ночевать на площади в Магасе".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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