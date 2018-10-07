Трансляция боя Нурмагомедова с Макконором в Махачкале собрала полный зал

За несколько часов до боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора зал кинотеатра "Россия" в Махачкале был практически полон. Перед зрителям выступил отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов, который рассказал о планах Хабиба и тактике, избранной для ведения боя.

Как писал "Кавказский узел", бой между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором на Абсолютном бойцовском чемпионате состоится сегодня, 7 октября в 07.00 по московскому времени. Накануне боя в Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания, во время которой Макгрегор провоцировал Нурмагомедова на драку, а их болельщики подрались.

Зал кинотеатра "Россия" в Махачкале, вмещающий порядка 820 человек, за несколько часов до боя практически полностью заполнен. Зрители ожидают боя между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландским бойцом, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором МакГрегором. Поблагодарить собравшихся пришел отец и тренер борца Абдулманап Нурмагомедов, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Подходить к кинотеатру люди начали еще до полуночи. Одни стояли во дворе кинотеатра, другие - у здания у улицы Ярагского. Они скандировали имя бойца и периодически выходили на проезжую часть. Люди становились в круг и танцевали лезгинку.

К ожидающим боя людям подошли сотрудники полиции. Они попросили не перекрывать дорогу для движения, но никаких серьезных санкций к молодым людям не предпринимали.

Примерно к 01.00 мск половина зала была уже заполнена. Перед входом в кинотеатр стояли люди в надежде пройти в помещение без билетов.

В зале были известные спортмены, а также дагестанские чиновники, в частности, врио министра спорта и физической культуры Магомед Магомедов, врио министра труда и сельского хозяйства Расул Ибрагимов, врио главы Минсельхоза Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Организаторы анонсировали видеозвонок в США Хабибу Нурмагомедову в тот момент, когда он приедет в подготовительную комнату, но к 5.00 мск связь так и не была установлена.

Главное для бойца - думать мозгами, работать на результат и стремиться к победе

На вопросы зрителей ответил отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов.

Он рассказал о том, что несколько раз пытался получить визу в Америку, но ему отказывали. По его словам, визу ему не дают, так как он "в одной точке поднял два флага России" на одном из поединков в США и был за это оштрафован.

На вопрос, в чем самое главное качество бойца, Нурмагомедов-старший ответил: "Думать мозгами, работать на результат и стремиться к победе".

Абдулманап Нурмагомедов ответил и на вопрос, планирует ли Хабиб Нурмагомедов получить второй пояс чемпиона.

"Я считаю, что Хабиб должен заканчивать (карьеру бойца). Но у дагестанской школы есть много и других талантливых ребят", - сказал он и добавил, что после этого боя они планируют провести еще три поединка, чтобы довести общее их количество до 30.

К МакГрекору, по его словам, он относится с уважением, как к профессионалу. При этом, по его словам, они изучили все сильные его стороны.

Рассказал тренер и о том, как планируется вести бой. По его словам, нужны "высочайший прессинг, проходить в корпус и ни в коем случае в первом раунде не проходить в ноги".

"Это 30 процентов плана. А дальше как сложится", - добавил Абдулманап Нурмагомедов.

После пресс-конференции Нурмагомедов ушел из зала, вместе с ним помещение покинули и чиновники.

"Бой века невозможно пропустить"

"Я уже пять лет болею за Хабиба Нурмагомедова. За это время не пропустил ни один его бой. Мы за него болеем всей семьей... Я пришел в кинотеатр со своим братом. Хабиб - дагестанец и нужно его поддержать. Для меня это важно, и я надеюсь, эта поддержка поможет Хабибу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из зрителей Мурад Курбанов.

Махачкалинец Наби пришел в кинотеатр со всей семьей - двумя сыновьями и женой.

"У нас вся семья занимается спортом, дети любят спорт. Пропустить такой бой мы просто не смогли. Поэтому мы решили прийти в такую рань. Для детей это много значит. Пусть на примере Хабиба продолжат заниматься спортом", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Любитель боев и в прошлом спортсмен Магомед считает, что такой "бой века невозможно было пропустить".

"Мне хотелось посмотреть этот бой в кругу поклонников Хабиба. Я сам его ярый поклонник. Конор слишком многое себе позволил, и я хочу увидеть, как его накажут. Хабиб, Конор и Тони Фергюсон - сильнейшие в легком весе. Пришло время определить лучшего", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что в конце августа дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор вступили в заочную перепалку. Макгрегор назвал трусом Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера своего оппонента, объяснив это похвалой Абдулманапа в адрес Кадырова. По мнению ирландца, на самом деле отец его соперника из Дагестана боится Рамзана Кадырова, которого Макгрегор назвал "диктатором". После этого глава Минпечати республики Джамбулат Умаров поддержал спортсмена Хусейна Халиева, потребовавшего от ирландского бойца извиниться.

"Кавказским узлом" подготовлены биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.