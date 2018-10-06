Болельщики подрались перед боем Нурмагомедова и Макгрегора

06 октября 2018, 14:47

Церемония взвешивания состоялась в Лас-Вегасе перед боем между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором на Абсолютном бойцовском чемпионате. Пока Макгрегор провоцировал Нурмагомедова на драку, их болельщики устроили потасовку в зале.

Как писал "Кавказский узел", бой между Нурмагомедовым и Макгрегором в США назначен на 6 октября (7:00 7 октября по московскому времени). Все билеты на него были раскуплены за три минуты еще 18 августа.

На церемонии взвешивания перед турниром в Лас-Вегасе Конор Макгрегор попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку, ударив его по руке. Затем он попытался нанести Хабибу Нурмагомедову удар ногой, но не достал российского борца, сообщил сегодня "Р-Спорт".

На той же церемонии произошла и драка между болельщиками. В числе нескольких участников потасовки были и женщины. Полиция и служба безопасности сумели оперативно разнять их, информировал сегодня ТАСС.

На видео, котрое опубликовал сегодня на своей странице в Instagram пользователь Igorkakdela, видны двое дерущихся мужчин.

"Хабиб выяснял отношения с Макгрегором на сцене, а в это время человек в футболке Конора безнадежно проиграл бой в зрительном зале. Параллельно в зале шел и женский бой", - прокомментировал пользователь.

Осетины посулили Нурмагомедову титул почетного гражданина

Сельский глава селения Куссу, расположенного в Дигорском ущелье на территории Северной Осетии, поддержал инициативу присвоить Хабибу Нурмагомедову звание почетного гражданина в том случае, если дагестанский спортсмен одолеет Макгрегора, сообщило 5 октября на своем сайте ставропольское издание "Победа".

Напомним, что в конце августа дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор вступили в заочную перепалку. Макгрегор назвал трусом Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера своего оппонента, объяснив это тем, похвалой Абдулманапа в адрес Кадырова. По мнению ирландца, на самом деле отец его соперника из Дагестана боится Рамзана Кадырова, которого Макгрегор назвал "диктатором". После этого глава минпечати республики Джамбулат Умаров поддержал спортсмена Хусейна Халиева, потребовавшего от ирландского бойца извиниться.

"Кавказским узлом" подготовлены биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.